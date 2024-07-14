賴到基隆慶安宮參香揭匾

總統賴清德昨到基隆慶安宮參香揭匾，感謝媽祖保佑台灣及全國人民。（記者盧賢秀攝）

2024/07/14 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕賴清德總統昨天到基隆慶安宮參香揭匾「安海福民」，感謝媽祖保佑台灣及全國人民。他也向民眾表示，會落實和平四大支柱、持續提升國防力量、發展經濟，並全力掃除黑金、打詐，讓大家平安賺大錢。

內政部長林右昌、基隆市議長童子瑋、副市長邱佩琳、前市長張通榮都出席揭匾儀式。賴清德說，他到慶安宮是感恩天上聖母媽祖保佑二○二四年大選平安順利；其次是為台灣祈福，不久將進入颱風季，祈求媽祖保佑台灣國泰民安，風調雨順，所有的善男信女大家闔家平安大賺錢。

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賴清德表示，他也是慶安宮信徒的一份子，他的舅舅慶安宮主委童永常常勉勵他要努力，他很榮幸代表人民來致贈「安海福民」匾額，感謝媽祖對台灣這塊土地、對全國人民的保佑，為台灣祈福。

賴也強調，會落實和平四大支柱方案、提升國防力量、發展經濟更好更有韌性，並積極與民主國家建立更親密的關係，面對集權主義的威脅，民主陣營國家可以心連心、肩並肩在一起，共同發揮力量。

他也表示將全力掃除黑金、打詐槍毒；並允諾為公務人員加薪，希望帶動國內企業主們為員工加薪。慶安宮主委童永也當場表態，為慶安宮廟方人員加薪。

基隆市目前正進行「罷樑」和「護樑」活動，賴清德和林右昌昨天連袂到基隆，引發聯想「罷樑主帥親征」，賴清德和林右昌都沒有回應。

罷樑、護樑正熱

童子瑋：和民進黨無關

童子瑋則說，賴總統在擔任行政院長時就贈匾給慶安宮，擔任副總統時也贈匾，當選總統來贈匾、還願，早已安排好時程，非常單純，與罷免案一點關係都沒有。罷樑案從一開始就跟民進黨無關，他們從未曾參與、沒有任何的運作。

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