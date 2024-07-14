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力催不同意票 謝國樑批罷免傷害民主

基隆市長謝國樑昨表示，未來罷免潮對台灣民主是傷害，並喊話民眾把不同意票催出來，目標一定要讓不同意票高過同意票。（記者羅國嘉攝）

基隆市長謝國樑昨表示，未來罷免潮對台灣民主是傷害，並喊話民眾把不同意票催出來，目標一定要讓不同意票高過同意票。（記者羅國嘉攝）

2024/07/14 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市長謝國樑身陷罷免危機，國民黨基隆市黨部昨舉辦「守護基隆守護國會，反惡罷挺善樑」宣講活動，謝國樑表示，上任以來積極推動施政與減債，對市政有信心，未來罷免潮對台灣民主是傷害，並喊話民眾把不同意票催出來，目標一定要讓不同意票高過同意票。

謝國樑指出，上任以來已減債九億，並且幫助孩子的營養午餐每人每餐增加二十元、日托公托也增加容量，所以對市政相當有信心，這場罷免案不只攸關基隆，也關係到明年國會和整個台灣未來，希望市民別以為不出來投票，就是支持，未來會辦更多宣導，讓所有市民都能出來投下不同意罷免。

國民黨秘書長黃健庭表示，民進黨利用東岸停車場糾紛案提出罷免謝國樑，但罷免案從頭到尾就是荒謬、充滿惡意、毫無正當性，更批評民進黨團阻擋國會改革，讓立法院能夠真正有調查權、聽政權，才能將所有包括雞蛋、口罩、快篩、光電等，全部查清楚。

黃健庭強調，他對謝國樑充滿信心，但對「選罷法」非常擔心，因為連署可以作假，罷免門檻過低，將近十萬票當選，但七萬六千多票就可罷免，國民黨修改「選罷法」是要改善制度，不是為了謝國樑。他呼籲絕對不可以坐等同意票不超過門檻，國民黨的目標就是要讓不同意票高過同意票。

立委林沛祥認為，民進黨前兩位基隆市長李進勇、林右昌，利用黨政媒三軍聯手霸凌謝國樑，就是因為他們現在認為透過正當選舉的方式贏回基隆市長太難，才出奧步罷免謝國樑，因此基隆市民更應該站出來，讓謝國樑繼續守護基隆。

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