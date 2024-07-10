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欠債淪共諜 陸戰隊士官起訴

國防部發言人孫立方少將昨表示，近年中共對台的滲透威脅程度不亞於飛彈、機艦，但近年有很多共諜案其實是由內部發覺，包括官兵檢舉、保防機制的運作，已凸顯反滲透教育的成效。（記者張嘉明攝）

國防部發言人孫立方少將昨表示，近年中共對台的滲透威脅程度不亞於飛彈、機艦，但近年有很多共諜案其實是由內部發覺，包括官兵檢舉、保防機制的運作，已凸顯反滲透教育的成效。（記者張嘉明攝）

2024/07/10 05:30

4度將機密交「張先生」 撈17萬

〔記者吳哲宇、陳彩玲／台北報導〕時任海軍陸戰隊士官陳毅閔沉迷網路遊戲，積欠鉅額債務，遭中共情治人員吸收，四度交付海軍陸戰隊相關機密資料，獲利十七萬餘元，被高檢署依國安法、貪污等罪起訴。國防部發言人孫立方少將昨對此表示，近年中共對台的滲透威脅程度不亞於飛彈、機艦，但近年有很多共諜案其實是由內部發覺，包括官兵檢舉、保防機制的運作，已凸顯反滲透教育的成效。

軍方稱內部檢舉 反滲透有成效

據了解，陳男平時沉迷網路遊戲，欠下巨額債務。二○二二年間，他見網路借貸廣告免擔保、低門檻，立即透過通訊軟體聯繫。

檢方查出，和陳男接洽的「張先生」得知其身分，隨即稱只要交付軍中機密資料，每筆可賺取四萬多元報酬。陳男認為有利可圖，陸續在屏東、宜蘭等地，持手機拍攝多張照片，再用LINE、TELEGRAM等通訊軟體，分四次交付國軍機密資料，獲利十七萬餘元。

「張先生」 另涉多起國安案件

由於中共人員近年假冒地下錢莊、博弈集團，以借貸名義吸收我國經濟狀況不佳的士官兵，據悉，「張先生」還涉及其他類似國安案件，高檢署持續偵辦中。

孫立方說，有關立委或外界提到官兵財務管理等金流問題，國防部確實發現要持續加強，所以近年國軍也有強化對官兵理財的觀念教育，希望積極避免官兵落入敵人陷阱。

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