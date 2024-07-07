張善政：鄭指示地主自辦市地重劃 比較少見

桃園市長張善政昨受訪時表示，鄭文燦指示華亞科技園區旁徵收，讓地主自辦市地重劃，比較少見需釐清。（記者謝武雄攝）

2024/07/07 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園地檢署偵辦海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內，涉嫌介入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，現任桃園市長張善政昨天受訪說，檢調很早就傳訊相關單位人員並調閱資料，市府也配合調查行動，該計畫位於龜山區樂善寺旁有塊約九．五公頃土地，原本全都納入區段徵收範圍，但鄭文燦指示協助「自辦市地重劃」，這部分比較少見，也是檢調需要釐清的部分。

檢方以「不違背職務收賄罪」偵辦，是因行政過程未違法，但過程不能收錢；桃市府都發局官員表示，主因是地主早在二○一一年就開始整合該筆九．四二公頃土地辦理「自辦市地重劃」，內政部於二○一四年變更林口特定區計畫（工五工業區）細部計畫第二次通盤檢討（二通）案時駁回。

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都發局說，二通雖然駁回該自辦市地重劃案，但沒有完全把路堵死，還提出附帶條件，要求依都市計畫農業區變更使用審議規範規定，徵求相關土地所有權人同意，及依農業發展條例第十條，徵得農業主管機關同意後，修正計畫書圖，並研擬適當土地使用規劃及劃設公共設施用地後，再循都市計畫法定程序辦理。

桃市府二○一八年啟動「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」時，由於自辦重劃會向內政部陳情，希望維持自辦市地重劃方式開發，因此區段徵收案未排除原「二通」附帶條件，也就是說重劃與區段徵收並不衝突，所以鄭文燦指示協助地主辦理「自辦市地重劃」並沒有違法情事。

熟悉內情人士表示，這筆九．四二公頃土地位於樂善寺旁，地主必須配合都市計畫程序，完成土地編定後，才能自辦市地重劃，市地重劃以原地原配精神，配地比至少五十五％，比起區段徵收只四十％，至少多了十五％；又自辦市地重劃相較於公辦，雖然多了開發費用，但至少多了十五％抵費地，來回土地多了卅％，以當地每坪土地五十萬元行情，核算約四十三億元，扣除開發成本，獲利估達卅五億元，這也是地主希望自辦市地重劃的原因。

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