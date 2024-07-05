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重申互不隸屬 邱垂正：我國從沒和任何一國有隸屬

陸委會主委邱垂正昨再次呼籲對岸，停止一切對台威脅恫嚇。（記者陳鈺馥攝）

陸委會主委邱垂正昨再次呼籲對岸，停止一切對台威脅恫嚇。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/05 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，陸委會發言人梁文傑日前受訪直言，「若不把中國當一個國家，視而不見是很荒謬的事。」對於兩岸是否實質兩國？陸委會主委邱垂正昨強調，「兩岸關係就是兩岸關係」，對岸應停止一切對台恫嚇。他強調，「查看了憲法條文，我國從來沒有和世界上任何一個國家是有隸屬的」。

我處理兩岸事務立場 從未改變

邱垂正指出，賴總統就職演說開頭明言，依據中華民國憲政體制，這就包括中華民國憲法及增修條文、兩岸人民關係條例等相關法規。政府未來也會依據中華民國憲法、兩岸條例及其他相關法律，處理兩岸事務立場從未改變。

邱說明，政府兩岸關係立場一貫，秉持四個堅持，不卑不亢、堅定地維護兩岸關係和平穩定的現狀，「至於兩岸關係就是兩岸關係」。

未來兩岸要如何互動？邱垂正回應，兩岸高政治性的議題，短期無法解決，除非中共放棄敵對的意識形態，或放棄政治框架的前提及武力脅迫的手段。

邱垂正強調，北京當局始終不承認中華民國迄今存在的客觀事實，近年逐步增強對台強制性的施壓力道，威嚇台灣人民的自由民主權利，都是造成兩岸關係緊張及區域不安的根源，使雙方互動更加困難重重，加深彼此隔閡和認知差距。

中方應停止威脅恫嚇 對等交流

邱垂正提及，這些都無助兩岸關係的良性互動發展，我方呼籲對岸應停止對台一切的威脅恫嚇，共同承擔維護台海和平的責任，更應正視兩岸現實，尊重台灣民意，在對等尊嚴原則下對話交流，累積善意互動的循環，同時回應雙方人民與國際社會的期待。

針對國台辦痛批實質兩國是赤裸裸販賣「兩國論」？邱垂正則回應，中華民國是一個主權國家，「我們查看了所有憲法條文，我國從來沒有和世界上任何一個國家是有隸屬的」。兩岸互不隸屬，既是客觀事實，也是台海現狀。

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