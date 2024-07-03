藍委提案引中資 綠委：為中國開後門 洗人口

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案，將修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫。（記者陳政宇攝）

2024/07/03 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，得輸入機具、技術及操作人力，同時鬆綁離島大學院校對中國學生的招收名額限制。民進黨立委抨擊，陳雪生為中國開後門、洗人口，甚至排除國安條款，弱化我國主權。對於綠營相關質疑，陳雪生不回應。

陳雪生等人擬具「離島建設條例增訂第七條之一條文草案」，指出礙於離島資源不足，又具鄰近大陸地區的區位優勢，若政府主辦的重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與政府採購，廠商所需機具、技術及操作人力得自大陸地區輸入，將可大幅降低政府財政支出，亦可縮短工程、提升計畫效能。

請繼續往下閱讀...

陳雪生另提出「離島建設條例增訂第十二條之二條文草案」，以少子化情勢、高教機構關閉危機為由，增訂澎湖縣、金門縣、連江縣大學院校或其分校、分部設立者得專案申請招收大陸地區人民，不受招生名額限制。

開了「四道門」 比自經區還可怕

民進黨立委沈伯洋受訪分析，陳雪生為中國開了「四道門」，比自經區還可怕。首先是引入中國廠商，繞過政府採購法相關限制，以及國與國之間要先簽署條約或協定，進而弱化主權，除排除中國企業分公司等要主管機關許可的規定，甚至排除採購法第十七條第四項的國安條款。

採購法第十七條第四項規定，機關辦理涉及國家安全之採購，有對我國或外國廠商資格訂定限制條件之必要者，其限制條件及審查相關作業事項之辦法，由主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

沈伯洋說，其次是得標的中國廠商可直接帶中國人到離島，不受原本台灣法律的許可限制，排除兩岸條例第十條和第十一條，連一年內禁換工作的條款都排除。第三是相關貨物或人力來台時，可直接進入禁止和限制水域，排除現行兩岸條例第廿九條的許可。第四是台灣民間機構也適用，亦即台灣公司只要得標，一樣可以直接帶人來。至於中生來台就學的名額鬆綁，同樣也有問題，但開放程度與前者相比是小巫見大巫。

民進黨立委洪申翰則籲陳雪生別淪為中國統戰的破口，請搞清楚金門、馬祖不是中國的特區，金馬是中華民國的。

立院程序委員會昨在國民黨立委贊成、民進黨立委反對、民眾黨立委林國成棄權下，將前述提案排入本週五院會處理；沈伯洋有關立委赴中納管的提案，則第十一度遭到封殺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法