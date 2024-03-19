潛艦可望一次造完7艘》綠委盼以國家為重 勿惡意杯葛

準總統賴清德支持潛艦國造態度明確，可望一次造完七艘後續艦。（資料照）

2024/03/19 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕蔡英文總統與副總統賴清德日前秘密視察首艘國造潛艦「海鯤號」，賴表態後續七艘潛艦要一次做完，民進黨立委王定宇昨表示，賴副總統揭櫫潛艦國造會繼續推動，在可見的未來，特別條例會送進立法院，希望朝野以國家利益為重，不會有惡意杯葛或其他不好的事情發生。國民黨立委馬文君則指出，潛艦要花費鉅額預算，需要審慎評估。

馬文君：鉅額預算 需要審慎評估

王定宇表示，賴副總統支持一次造七艘，他的意思是第一階段要先通過潛艦國造的特別條例，在特別條例裡，明確載明要造幾艘、要籌措的預算有哪些。

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王定宇指出，潛艦預算跨年度，要展現台灣造潛艦的決心，畢竟很多東西是由盟友國家提供，盟友國家冒著得罪中國的風險，要提供紅區相關裝備及製造功力，如果沒有展現出決心，為了一、兩艘潛艦，朋友當然沒有必要為了台灣得罪中國。

王定宇強調，第一艘潛艦已經造出來，如果不繼續製造，現在累積的能量、這些工程師可能就會散掉，這也是一個確保未來在一定年限內，他們會繼續在這個工作崗位上，否則這些本國或外國籍工程師有更好的位置就離開了，那好不容易累積的技術、人才就會散掉，有點像當年的經國號戰機。

民進黨立委洪申翰表示，支持賴副總統的看法，這代表執政黨對國防防衛的意志及決心，也希望未來提案能獲得在野黨的支持。

外交及國防委員會召委馬文君指出，潛艦要花費鉅額預算，需要審慎評估，應該先進行作戰測評，精進後再下政策指導，所有造艦都是一樣，先做完原型艦，再看後續發展，且之後要花費多少預算，現在仍不知道，要先從作戰測評來改善、加強，知道怎麼修正，再做後續預算編列，潛艦是大案子，要審慎評估。

外交及國防委員會的國民黨立委徐巧芯表示，國民黨當然支持中華民國有自己的潛艦，但不會接受裡面有人偷來暗去、人謀不臧的潛艦自造。只要對國家有益，國民黨都會支持，但絕對不允許民進黨透過潛艦國造掏空國家。

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