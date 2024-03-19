基隆電動機車新方案 綠營促重送計畫

基隆市議會民進黨團昨質疑市府青年電動機車補助新方案，與市議會要求有出入。（記者俞肇福攝）

2024/03/19 05:30

環保局︰仍有公益條件 以去年保留款支應合法

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府日前宣布補助電動機車新方案，放寬申請條件，基隆市議會民進黨團昨召開記者會，質疑新方案取消「每年做公益四小時」，市府應修正補助計畫送議會審查通過後，動用預算才合法；環保局回應，新方案仍有公益、汰舊和年齡條件，以去年保留款支應合法。

請繼續往下閱讀...

基隆市政府公益青年電動機車補助新方案，申請條件再放寬，沒有舊機車也可申請，若汰舊換新，市府加碼補助一萬元獎勵金。申請者從一九八九年到二○○三年出生市民，放寬為一九七九年至二○○四年；原本申請者必須連續五年、每年完成四小時以上的公益服務時數，新方案改為鼓勵性質，電池月資費從四九九元降為○元，或電池租賃方案從六九九元降為○元。

市議會民進黨團總召陳宜說，政策不斷改變，會讓民眾期待越後面福利越好。市議員鄭文婷表示，預算不能互相挪用，議會去年審議通過的補助計畫，實施辦法有要求公益時數，現在取消公益時數、放寬年齡，能不能適用有爭議，市府應先修正補助計畫送審，通過後上路才符合法制要求。

環保局表示，修改補助計畫是因應議會決議做出調整，但公益、汰舊、年齡條件都仍存在，只是申請年齡放寬，公益、汰舊條件以鼓勵取代強制，計畫本質不變，所以依法得由去年保留款支應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法