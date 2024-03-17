國民黨週四排審8爭議法案

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週四將排審的八項爭議法案，輪值召委的國民黨立委吳宗憲還未決定從哪項草案先開始，現更傳出藍綠大黨鞭已經談妥先改開公聽會，不過，國民黨團總召傅崐萁表示，那是應民進黨團總召柯建銘的要求，國民黨團還在研議中。

審查改公聽會？ 藍營︰研議中

針對是否召開公聽會一事，吳宗憲表示，「我目前沒有收到改開公聽會的通知」，若要再開一次公聽會他也沒有意見，畢竟若綠營提復議的話，案子仍會卡住沒辦法動，看黨團最後的決定，若藍綠兩黨雙方可以有共識都能接受，也許是個解決之道。

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藍白立委提出的八案，多涉及立法院與其他憲政機關的權限劃分爭議，因此被認為可能有違憲問題。包括民眾黨團擬具「立法院職權行使法部分條文修正草案」，重點包含總統赴立法院進行國情報告，立委得提問，由總統即時依序回答；建立「聽證調查權」，依法設置聽證調閱委員會或聽證調閱專案小組。國民黨立委楊瓊瓔另提出的「立法院職權行使法部分條文修正草案」，規定官員備詢也不得隱匿或虛偽陳述，以及相關處罰。

國民黨團總召傅崐萁也提出四項法案，同樣要求立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題；立委進行前項口頭提問時，總統應接受即時詢答，並強化國會調查權及監督能力；聽證、調查程序出席者應如實答覆，否則科以刑罰，確保立法院調查所獲資訊真實性。

此外，由國民黨立委翁曉玲提出的「立法院職權行使法」相關修法，則是提出立院表決應以記名投票行使及總統赴立法院進行國情報告等內容。

立法院已預告週四委員會將審查以上八項修正草案，被問及哪些會先行進行？吳宗憲僅說，這些國會改革案，民進黨可能會擋，要看這幾天的變化，或提案立委是否希望優先審查，「不過目前還沒有委員來找我」。

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