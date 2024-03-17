藍白國會擴權法案攻防 綠營備戰

立法院司法及法制委員會本週四將排審「國會擴權」8項爭議法案，柯建銘表示，考量國會改革是重大議題，應該先召開公聽會廣納各界建言，納入各黨團版本一起審查。（資料照）

2024/03/17 05:30

建議先開公聽會 廣納各界建言

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院司法及法制委員會週四排審藍白立委提出「國會改革」八項爭議法案，綠營亦積極研擬腹案，朝野戰火一觸即發。立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，經與國民黨團總召傅崐萁協調後達成共識，當天議程將改開公聽會。

國民黨籍司委會召委吳宗憲排定廿一日審議，民眾黨團和多位國民黨立委所擬具的包括「刑法」、「立法院職權行使法」等八項法案，內容涵蓋擴大調查權、總統赴立院報告國情咨文採即問即答等爭議內容，也被外界質疑是在「國會擴權」。

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民進黨版本今最後討論

對此，柯建銘受訪透露，他已經和傅崐萁協調，並達成共識，考量國會改革是重大議題，應該先召開公聽會廣納各界建言，納入各黨團版本一起審查；傅也同意，廿一日司委會議程改開公聽會，之後再商榷場次。

民進黨團國會改革專案小組今將召開會議，就法案內容做最後討論，確認後將提交黨團會議拍板。兼任小組召集人的黨團幹事長吳思瑤說，內容涵蓋三大面向，一是議事革新，包括同意權行使的精進，擴大秘密會議禁止抄錄或攜帶違禁品的適用範圍，對立委性騷、違反議事程序也會有所課責；二是組織改造，包括對國會圖書館、法制局、預算中心等單位，並強化資安的防護；三是空間優化。

吳思瑤表示，民進黨團版本與在野黨最大的不同，在於強調權責相符的「責」，致力於提升職能及更進步的國會。對於在野黨不可行、甚至違憲的草案，民進黨團的立場是支持現行法案，並且強化反制論述，供社會大眾評斷。

民進黨籍司委會召委鍾佳濱表示，藍營所提國會職權或改革草案老是牴觸憲法，且國會改革涉及制度的改變，事關重大，必須廣泛討論、審慎推進，不同於單一事件的時效性，不應一味地追求速戰速決。

此外，針對傅崐萁拋出多項交通建設相關的特別條例草案，柯建銘質疑，除環島高鐵，國六延伸預算要八千億元，加上「花東快速公路建設特別條例草案」的兩千五百億元，總計上兆元，這些法案即便強制表決過關，也沒辦法執行。

財政委員會召委、民進黨立委郭國文評估，傅崐萁所提預算規模非常驚人，尤其提案亦未說明引進國際「主權財富基金」的國別與名稱，不曉得是哪一國主權基金；資金來源不明，則有可能被質疑是中資。

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