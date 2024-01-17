美訪團與賴交換意見 羅森柏格： 美將確保台灣自我防衛能力

美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的跨黨派資深代表團， 日前赴民進黨中央黨部向賴清德、蕭美琴致賀，也恭賀台灣人民再次完成一場民主選舉。 （民進黨提供）

2024/01/17 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕美國在台灣大選後，即派出跨黨派資深代表團，在美國在台協會（AIT）主席羅森柏格陪同下訪台。羅森柏格昨天表示，訪團與總統當選人賴清德會面時，就維持台海現狀、國防議題、美台經貿交流及人民間的關係等關鍵政策的延續性進行討論。她重申，美方將確保台灣能維持足夠的自我防衛能力，這是美方的長期承諾。

羅森柏格昨與媒體座談，她表示，美國依循前例，派出前國家安全顧問海德利及前副國務卿史坦柏格兩位代表，以私人身分訪台，這不僅是要傳達對台灣的祝賀，也對政權順利交接表達相挺之意。

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她說，訪團與賴清德會面時，就維持台海現狀、國防議題、美台經貿交流及人民間的關係等關鍵政策的延續性進行討論；與國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲及新北市長侯友宜會面時，美方也強調，美台夥伴關係跨越台灣政黨界線，將依循大選前模式，繼續和台灣政治光譜上所有夥伴互動。

媒體關切，外界認為中國國家主席習近平將於二○二七年取得武力侵台能力，新政府任期將跨越這關鍵年。羅森柏格回應，「美國對台承諾仍然堅若磐石」，並重申，將確保台灣能維持足夠的自我防衛能力，這是美方的長期承諾，也正充分利用美國國會所授權的所有工具，達到這項目標。

對於台灣潛艦國造、國機國造、恢復一年義務役及提高國防預算等舉措，羅森柏格表示，台灣近期國防改革是很重要的一步，希望台灣能延續強化國防能力所下的努力。

她重申，美國對台政策維持不變，因為台灣、台海和平穩定對美國的深刻利益，不會因為新執政團隊而有所改變，美國與台灣維持堅實夥伴關係的立場，過去數十年、橫跨美台歷屆政府皆始終如一。

她也指出，美國致力維持與台灣強健的非官方關係，維護民主價值並深化經濟連結，挺台有意義參與國際社會，這都遵循台灣關係法、三個聯合公報及六項保證的一中政策，該架構維持過去四十多年的台海和平穩定；美方期待兩岸在不受脅迫的情況下，以和平的方式解決分歧、開啟對話，並反對片面改變現狀、不支持台灣獨立。

羅森柏格感性表示，台灣選民紛紛走進投票所，選出新任總統與立委的過程，「非常振奮人心」，這鼓舞了世界上許多人，這共享價值也緊緊連結美台堅實情誼。她強調，「現在是為美台共享價值喝采的時刻」，這包括民主、自由、公平選舉及言論自由等。

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