綠委︰趙少康是政媒兩棲最惡質例子

趙少康（資料照）

2024/01/16 05:30

將回鍋主持節目 又持續透過戰鬥藍發表聲明

〔記者謝君臨、丁奕、林欣穎／台北報導〕國民黨副總統參選人趙少康因身兼中國廣播公司董事長兼總經理，有踩政媒結合紅線疑慮，於副總統辯論會當眾簽下辭職書，落選後確定十七日回鍋主持節目，又持續透過「戰鬥藍」發表聲明，政媒分際備受質疑。曾任高雄市政府新聞局長的民進黨立委賴瑞隆批評，趙就是政媒兩棲最惡質例子；未來新國會應針對趙的典型案例有更嚴格的規範，若不能解決，國會或媒體改革永遠無法達到有效成果。

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趙︰沒黨公職 無政媒兩棲問題

趙少康表示，他沒有政媒兩棲的問題，他沒有任何公職或黨職職位，而且已經辭去中廣董事長職務，也還沒有恢復擔任主持人。「戰鬥藍」只是一種精神認同，不是具體政治組織，他也沒有「戰鬥藍」的具體職位；就像「知識藍」、「經濟藍」、「南部藍」、「北部藍」、「深綠」、「淺綠」一樣，只是形容詞。

TVBS昨回應，因應廣大觀眾要求，趙少康將於十七日正式重返Ｔ台主持政論節目。

賴瑞隆說，趙持續遊走在法律邊緣，一方面用媒體來影響政治，一方面再用政治影響力回去支持媒體，不斷利用當初廉價取得國家資源的媒體，豢養自己友好的政治人物，營造其媒體影響力，而後又創造出「戰鬥藍」，再參選副總統。

國民黨日前有部分人士力挺趙少康接任黨主席，但按照「黨政軍退出媒體」的「一股都不能有」精神，趙若想接任黨職，得先處理持有的中廣股票。

賴瑞隆認為，趙參選副總統只是虛晃一招，假裝辭掉主持人、董事長，但仍實質掌控中廣，把選票騙走後，馬上回任主持人，這是最惡劣政媒兩棲的示範。

NCC已收中廣董監事變更申請

依「廣播電視法」第十四條規定，「廣播、電視事業之停播，股權之轉讓，變更名稱或負責人，應經主管機關許可」。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗昨表示，已收到中廣的董監事變更申請，將依「廣播電視事業負責人管理規則」審理。但NCC並未透露新任中廣董事長人選。

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