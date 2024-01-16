立院若要求國情報告 「賴一定去」

賴清德選戰操盤手潘孟安表示，如果國會要求總統國情報告，賴一定會去。圖為賴清德（左三）、蕭美琴（右三）昨在民進黨中央黨部會見美國前副國務卿史坦柏格（左一）、前國家安全顧問海德利（左二）等人。（民進黨提供）

2024/01/16 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統當選人賴清德主張台灣要走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是。對於何時安排會面，賴的選戰操盤手潘孟安表示，待選務等行程告一段落，如果各政黨有意願，賴當然有義務與責任和大家對話，待立法院民進黨團形成決議後進一步評估執行。

潘孟安︰待選務等行程告一段落 賴願與各黨共商國是

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對於赴國會進行國情報告，潘孟安說，賴清德從參選開始都是遵從制度，過去前總統陳水扁、馬英九都願意前往國會國情報告，但沒有一次成行，且備詢涉及制度，目前尚無法令依據，必須協商，「如果國會要求總統國情報告，賴一定會去」。

何時安排賴與在野黨領袖會面？潘孟安指出，大選剛落幕，許多友邦致賀的視訊、賀電與訪團，以及謝票行程正在規劃，待告一段落，如果各政黨有意願，賴也有義務與責任和大家對話；此外，照慣例，一月十九日內閣人事凍結、二月一日誕生新國會，也要視屆時情況評估由我方主動或彼此先聯繫，在此前討論有點言之過早。

潘孟安提到，國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲在選舉當天已經打電話給賴清德，賴也感謝他們共同完成這場民主嘉年華，期許未來在新北市建設及國家公共建設，中央、地方共同合作，國家政府要一起前進。

國會未過半 民進黨將聽地方意見

有無佈建與在野溝通的管道、會在五二○上任前啟動對談嗎？潘孟安坦言，目前沒有進度，要待常態性工作告一段落。新國會成立後，會請民進黨團總召柯建銘召集、定調共識，依循黨團決議進行下一步，目前就是持開放態度，「門是開的」；至於優先凝聚共識的政策，相信蔡英文總統與賴清德副總統會在既定會議有所討論，國會換屆後法案歸零，也要看後續個別立委提案來討論，當然是以福國利民的政策優先。

另對於國會過半目標未能達成，潘孟安表示，民進黨中常會明天可能會討論方向，各縣市會舉行至少一場便當會，好好傾聽地方黨公職及組織的意見，但這次有很多結構性問題，不需要在汗水、淚水灑盡後苛責任何人，賴與競總會概括承受。

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