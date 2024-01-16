《嘉義》父子兩度擊敗林國慶 陳冠廷得票增3.36％

民進黨嘉義縣山區立委當選人陳冠廷（右）偕日籍妻子感謝大家的支持。 （記者蔡宗勳攝）

2024/01/16 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕今年立委選舉結果出爐，民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷擊敗「在野大聯盟」推薦的無黨籍前立委林國慶，成功接下父親現任立委陳明文的國會席次。陳冠廷強調，勝選是責任的開始，也是服務的起點，希望大家強力鞭策，他會早日兌現對鄉親的承諾。

四年前立委選舉陳明文以七七二六票差距擊敗林國慶，這次陳冠廷接棒參選，林國慶獲國民黨、民眾黨、親民黨及無黨籍人士支持披掛上陣，再演「陳、林」對決劇碼，結果陳冠廷得票率比父親成長三．三六％，林國慶成長二．三七％，最終陳冠廷以八八二○票差距勝選，四年前陳明文輸掉的中埔鄉、梅山鄉得票數也都超前，番路鄉、竹崎鄉的差距也拉近，讓綠營在山區勢力更加穩固。

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三十八歲的陳冠廷是美國威斯康辛大學學士、東京大學碩士，擁有美、日學歷，在政壇罕見，並擔任台灣世代教育基金會執行長，多次與國外智庫進行交流，具有國際外交專長。

陳冠廷這次選舉提出繼續爭取調高老農津貼、要求經濟部擴大辦理觀光工廠的體驗活動與整合行銷等政見。他表示，選舉過程傾聽鄉親對政策、政見的建議，將用行動、用政策、政績來回報。

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