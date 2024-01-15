北市》深藍區得票近4成5 謝佩芬、苗博雅雖敗猶榮

2024/01/15 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立委第三選區（中山、北松山）民進黨候選人謝佩芬以一萬多票差距敗給國民黨候選人王鴻薇，不過謝在選舉半年前才獲提名，仍獲得近四十五％支持度，表現獲選區藍綠議員肯定，下次挑戰仍有機會。而獲民進黨禮讓的社民黨議員苗博雅，在深藍的第六選區（大安區）雖落敗，也創下大安區非藍得票率最好成績。

謝佩芬取得哈佛大學雙碩士，曾任吐瓦魯駐聯合國的外交官，二○二○年代表民進黨參選大安區立委雖敗選，此次獲提名轉戰第三選區立委，最終獲得八萬九八五○票，得票率四十四．九二％。民進黨松山、信義區議員洪健益表示，謝年輕有活力，且學經歷獲大家認同，可惜起步晚，但謝跨區選舉能在短時間內獲得近四十五％得票率，相當不簡單，也讓第三選區不再是綠營鐵板。

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國民黨松山、信義區議員秦慧珠則說，民進黨原想在第三選區提名前副秘書長林飛帆，卻因性平爭議作罷，最後讓跟選區毫無淵源的謝佩芬空降，但秦認為，謝佩芬可先從議員選起，在選區努力耕耘扎根，下次挑戰並非無機會。

苗博雅得票創大安區非藍最好成績

苗博雅問政犀利、議題說理能力佳，也是第一位出櫃的同志市議員，長期關心廢死、性別等世界趨勢議題，不過苗支持廢死態度卻在選前遭猛攻，苗最終以四十四．七八％得票率落敗，但創下大安區非藍最高得票率。民進黨大安、文山區議員趙怡翔說，此次綠營北市立委選舉不算理想，但苗博雅傳達的專業精神、問政能力、議題論述方式都獲民眾支持。

徐弘庭︰苗承擔選民對民進黨的不滿

國民黨大安、文山區議員徐弘庭則說，苗博雅原想走中間路線，但遇上眾多議題時的態度與發言仍偏向綠營，導致中間選票流失。徐分析，苗雖未掛民進黨籍參選，仍要承擔大家對於民進黨的不滿，且苗與民進黨不夠熟悉，在組織上也未獲得綠營太多好處。

2024立委選舉

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