敗選謝票》高嘉瑜忍淚送春聯 苗博雅鐵馬謝相挺

社民黨議員苗博雅挑戰大安區立委，拿下近45％得票，昨展開鐵馬謝票。（擷取自苗博雅YouTube）

2024/01/15 05:30

〔記者何玉華、蔡思培、陳冠甫／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨現任立委高嘉瑜因台灣基進吳欣岱分票，連任夢碎，高嘉瑜昨受訪表示，吳在這次選戰中打開了知名度，但這樣的選舉結果，卻是親痛仇快。

高嘉瑜競選連任失利，昨天紅著眼眶忍著淚送車，到公園、市場謝票並發送龍年限量春聯，許多人給她安慰、抱抱，讓她有感而發要「大家不要安慰我了，會讓我想哭」，攤商、民眾也主動與她合影，有人鼓勵她四年後再來，她紅著眼眶面帶微笑，不斷說「謝謝大家、繼續加油」；至於下一步規劃，她說還沒想這麼多，先沉澱一下心情跟整理房間。

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吳欣岱分票 高嘉瑜遺憾親痛仇快

被問到吳欣岱敗選卻心情不錯地比YA，被解讀是針對她，高嘉瑜表示，吳在這次選戰中打開了知名度，不管是從得票或參選市議員的目的，都得到很大的成就，但選舉結果卻是親痛仇快，造成民進黨與國民黨在國會差了一席，讓人遺憾。

第六選區（大安）社民黨議員苗博雅挑戰立委失利，昨下午啟動鐵馬謝票，苗表示，公民們站出來支持，讓他在被視為鐵板一塊的大安區創下近四十五％非藍的最好成績；選舉結束了，但這股力量會延續，成為大安區進步的引擎與動力。

于美人︰受助太多 謝票會花一些時間

臨危受命在第三選區（北松山、中山）參選的民進黨謝佩芬，獲得近九萬票肯定，她表示，會帶著支持者的心意在艱困道路上努力前行；而第五選區（中正、萬華）落敗的無黨籍于美人、國民黨鍾小平昨也分別謝票，于美人說，受到太多人的幫忙，謝票應該會花一些時間，也會把一些政策資料整理留給里長，接著就會去忙論文了。

2024立委選舉

立委高嘉瑜（左）連任港湖立委失利，昨到市場謝票，有許多支持者為她打氣。（擷取自高嘉瑜直播畫面）

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