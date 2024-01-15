角逐下屆新北市長 蘇巧慧、洪孟楷有潛力

新北下屆市長人選，藍、綠陣營陸續傳出可能的接棒人選，內政部長林右昌也有意於雙北。（資料照）

2024/01/15 05:30

蘇3連霸 被看好可「收復失土」 洪全國最高票 被視為接棒人選

記者黃子暘、董冠怡、李信宏／特稿

新北市立委選舉結果揭曉，也牽動地方的政治版圖變化，第一選區的國民黨現任立委洪孟楷，此役以全國最高票、十五萬八千多票光榮連任，已被藍營視為接棒二○二六下屆新北市長的「潛力股」；在民進黨方面，第五選區蘇巧慧順利三連霸，她在三次立委選戰都拿到九萬票以上，戰力穩定也被看好是可能「收復失土」人選。

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雙北副市長劉和然、李四川都被點名

已擔任兩屆市長的侯友宜將於二○二六年卸任，藍、綠陣營陸續傳出可能的接棒人選。在藍營方面，除了高票蟬聯第二任立委的洪孟楷，還有深獲侯友宜倚重、嫻熟市政的副市長劉和然；另有曾任新北副市長、現任台北市副市長的「川伯」李四川，李不但工程專業鮮明，在新北政壇也有跨越藍、綠的豐沛人脈。

藍營新店女婿 中市立委江啟臣形象佳

藍營另有一匹黑馬、有「新店女婿」身分的台中市立委江啟臣，江曾任黨主席，在國防、外交頗有專業且形象清新，他這次在台中立委選戰以二萬四千多票的勝差、輕騎過關；但外界評估，江啟臣要不要留在台中等待接棒黨籍市長盧秀燕？或揮軍北上、直攻人口最多的新北市戰略要津？有待後續觀察。

林右昌傳出有意雙北 牽扯人事布局

在民進黨可能競逐新北市長的人選中，在新北最具實力的蘇系，「護國院長」蘇貞昌的女兒蘇巧慧屢被提及，但與蘇系「大師兄」、立委吳秉叡要先做好內部協調；英系立委羅致政原最被看好，但捲入爭議事件在立委選舉鎩羽而歸，已不利展望二○二六；正國會系統的內政部長林右昌也傳出有意於雙北，也牽扯複雜的人事布局。

另外，新北立委第七選區（板橋東區）綠委羅致政中箭落馬，各界評估四年後的立委選舉，板橋區民進黨籍兩任市議員戴瑋姍有可能披掛上陣，她的口條說理清晰、問政犀利，擔任「賴蕭配」全國競總發言人有知名度也累積戰功；另與板橋淵源深厚的前市議員何博文，這次在第一選區敗陣，四年後是否改戰第七選區也值得觀察；羅致政此役雖然落敗，但他強調不會離開板橋，也為捲土重來留下伏筆。

2024立委選舉

下屆新北市長人選，藍營另匹黑馬、有「新店女婿」身分的台中市立委江啟臣。（資料照）

綠營蘇巧慧完成立委三連霸，被看好是下屆市長「收復失土」人選。（資料照）

藍營立委洪孟楷全國最高票，被視為下屆市長的「潛力股」。（洪孟楷辦公室提供）

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