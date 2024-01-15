高雄藍綠板塊不變 白營瓜分年輕票

民進黨、國民黨兩黨在高雄市版圖仍與上屆相同，但兩黨得票率都遭到柯吳配瓜分。（資料照，記者葛祐豪攝）

2024/01/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統大選結果出爐，高雄卅八個行政區中，民進黨賴蕭配在卅五區領先，國民黨侯康配只贏桃源、那瑪夏、茂林三個原民區，藍綠優勢版圖仍與上屆相同，但兩黨的得票率都遭到柯吳配瓜分。

政壇人士分析，賴蕭配在高雄拿八十萬票，比二○二○年少了快卅萬票，侯康配四十七．八萬票，也減少十三萬多票，主因除了高雄投票率比上次降了逾六％，三分天下局面，柯吳配也瓜分不少以往綠營的年輕票，研判柯吳配的選票結構中，約有三分之二過去較支持綠營。

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賴蕭配得票最多的是三民區，拿了十萬票，得票率四十九．八％，但比二○二○年少了十三．三％，侯康配拿到五萬七千餘票，得票率廿八．六％ ，也比上屆減少五％；大票倉的鳳山區情況亦同，賴蕭配得票率比上屆少了十四％，侯康配減少五．六％。

上屆蔡賴配在高雄有兩個行政區得票率破七十％，分別是旗津區七十．七％、橋頭區七○．一％；此次賴蕭配在旗津降為五十七．一％、橋頭更剩下五十四％；得票率最高的則是田寮區五十九．二％，只比上屆少了九．一％。

國民黨得票率剩不到4成

國民黨同樣有隱憂，扣除三個支持度超高的原民區，上屆得票率最高的甲仙區四十七．八％、美濃區四十五％得票率，今年都剩不到四成；藍營優勢的左營區，上次韓國瑜拿了四十一．七％選票，這次僅剩卅四．九％ ，少了六．八％。

柯吳配高雄得票率 全台第二低

柯吳配在高雄得票率廿一．八八％，是六都最低、全台第二低，僅略高於屏東縣廿一．六五％。得票率最高的是茂林區廿六．九％，其次是近年人口大量移入的仁武區廿四．七％，該區甚至僅小輸侯康配○．六％；得票率最低的是田寮區十五．一％，其餘如杉林、六龜、甲仙、鹽埕區都沒超過十八％。

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