嘉市王美惠二連霸 得票率再逾5成

民進黨嘉市立委王美惠拿到7萬8069票、得票率50.46％順利連任。（記者丁偉杰攝）

2024/01/15 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕民進黨嘉義市立委王美惠連任成功「邁向二連霸」，接地氣、親和力強的草根問政風格，再獲選民肯定。民進黨總統當選人賴清德競選總部主委姚立明選前輔選時，曾盛讚王美惠在立院爭取預算「很內行」，回到嘉市服務選民騎機車很勤快，原以為王只是地方型民代出身，對於國家安全及人權議題表現意外的好！

五十九歲王美惠，曾任前嘉市議員江熙哲服務處主任、四屆嘉市議員，四年前首度挑戰立委，拿下八萬○三三三票（五十．二○％），得票數贏過七位對手得票總合，這次連任再度展現高人氣，獲七萬八○六九票（五十．六四％）。

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王具有強烈台灣主體意識，秉持「挺台灣、顧嘉義，堅定守護台灣主權」，競選期間提出爭取輕軌建設、嘉市圖書總館、更新民生設施、推動樂齡家園等政見，她承諾未來更認真打拚，努力兌現造福鄉親。

王美惠說，中央有支持嘉市建設，但還不夠，她服務不分黨派的精神不會改變，將與嘉市府攜手向中央爭取更多建設；嘉市是財政模範生，中央應有獎勵，不能因財政好，地方配合款也要多，這對嘉市不公平，她爭取前瞻地下停車場時就要求減少地方配合款，也向中央爭取增加污水下水道建設經費。

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