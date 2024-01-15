《台南》得票率50.95% 台南「信賴」冠全國

2024/01/15 05:30

賴蕭配獲57萬餘票 37區僅楠西區國民黨得票率小勝0.37％

〔記者王姝琇、劉婉君／台南報導〕第十六任總統副總統選舉在台南開票結果，民進黨拿下五十七萬餘票，國民黨獲得二十八萬餘票，民眾黨獲二十六萬餘票，全市卅七區僅楠西區得票率由國民黨小勝○．三七％，但有九個行政區是民眾黨贏過國民黨，值得關注。

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將軍區得票率最高 賴獲62.43%支持

民進黨「賴蕭配」在台南市卅七區得票率都逾四成，楠西區則是唯一國民黨得票率高於民進黨的區，差距僅○．三七％，其他區都由民進黨奪冠，其中將軍區最高，得票率六十二．四三％；民眾黨「柯吳配」在台南拿下廿六萬多票，麻豆、六甲、官田、西港、善化、新市、安定、歸仁、安南等九個區都贏過國民黨，讓國民黨備感威脅。

南科外來人口多 柯得票領先侯

數據顯示，民眾黨尤其在南科主要範圍的新市、善化領先國民黨幅度較大，地方人士分析，此因南科發展帶來就業機會，吸引不少外來人口遷入，逐漸改變「老台南市」選民結構，因缺乏與在地連結，成為中間選民的機率偏高。

民進黨「賴蕭配」在台南得票率五十．九五%，為全國唯一超過五成的縣市，且六席立委「全壘打」。賴清德台南競選總部表示，期待準總統賴清德未來上任後，把「台南經驗，全國實現」，打造更好的台灣。

立委全上 凸顯台南人對民進黨的支持

未來立院三黨均不過半，競總表示，民進黨無法延續國會過半，代表努力不夠，更要以戒慎恐懼的心情謙卑反省，誠實面對新的民意。

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦認為，台南傳統深綠票倉偏藍或中間選民，在藍白之間會選擇相信民眾黨，必須從現在開始深耕地方，不只空戰，更要號召志同道合的夥伴加入，強化陸戰組織，未來在台南還有很大的進步空間。

民進黨南市黨部主委潘新傳表示，「賴蕭配」在台南卅七區得票率均落在四到六成，與原預估值落差並不大；選舉結果再次凸顯台南人對民進黨的支持，和對賴清德的信任，讓老市長賴清德當選總統，再度帶領台灣邁向新的未來。

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