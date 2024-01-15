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公督盟︰新國會意見更多元

公督盟昨舉辦「新國會的下一步」選後觀察座談會，邀請專家學者分析國會未來生態。（公督盟提供）

公督盟昨舉辦「新國會的下一步」選後觀察座談會，邀請專家學者分析國會未來生態。（公督盟提供）

2024/01/15 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二○二四立委選舉結果，呈現「三黨不過半」局面。公民監督國會聯盟昨指出，未來國會將有更多元、開放討論空間，小黨在兩大黨競爭下，可扮演更中立角色。

公督盟昨舉辦「新國會的下一步」座談會，理事長曾建元表示，這次立委選舉可看到國民黨席次大幅上升，區域立委選舉更可看出地方派系影響深遠，已有家族政治的出現。

曾建元指出，國民黨不分區立委第一名的韓國瑜有意爭取立法院長，但韓擔任立委時表現非常不理想，從客觀角度來講，立法院長人選應是嫻熟議事程序，才能讓人民放心。爭取連任的游錫堃，在國會外交及改革的表現都是有目共睹的。

曾建元說，許多人憂慮未來國會吵吵鬧鬧，新政府會跛腳，其實不用太擔心，因為小黨可以扮演中立角色，面對被黨意綁架的政治環境，會有更多元、開放的討論空間。

東吳大學政治學系教授蘇子喬表示，這是二○○八年改為「單一選區兩票制」以來，首次出現總統和國會多數是不同黨，這與二○○○年的國親聯盟是不太一樣的概念，民眾黨在國會中有更多「合縱連橫」手段，以換取更多政治籌碼，民進黨若以閣員位置談合作的可能性不會不存在，「站在憲政學者的角度，是不希望少數政府重演」。

政治大學選舉研究中心研究員蕭怡靖認為，法案、預算案、機關人事案以前是執政政府決定一切，立法院淪為橡皮圖章，未來立法院議事、預算審議、獨立機關人事會更適才適所。

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