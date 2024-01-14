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首頁　>　政治

基層實力不足 南投綠營再度失守

2024/01/14 05:30

記者張協昇／特稿

總統及立委選舉結果揭曉，民進黨在南投兩席立委皆敗，總統得票也輸給國民黨，政治版圖再度呈現藍大綠小，對民進黨在南投重返執政益形艱困，綠營未來應思考如何深耕基層，突破困境。

民進黨自從二○○五年縣長選舉因黨內分裂讓國民黨漁翁得利後，即在歷屆立委選舉、補選及縣長選舉等大型選戰皆敗。直到去年立委補選，蔡培慧才在全黨將士用命下，擊敗藍軍前南投縣長林明溱贏得勝選，當時一掃綠營二○二二年縣市長選舉大敗陰霾，有助賴清德後來成功問鼎大位，未料不到一年時間，蔡培慧即在此次立委選舉失守，蔡銘軒也挑戰馬文君失利。

在總統選舉方面，民進黨因民眾黨瓜分票源，在南投的得票率不但未能如上兩屆過半，還輸給國民黨，藍軍得票率也比上屆減少，顯示大選初試啼聲的民眾黨，在南投有三分天下氣勢，白色力量不容忽視，對綠、藍陣營都是一項警訊。

南投縣老年人口多，民風淳樸，老一輩民眾普遍重感情，分析綠營敗選原因，主要還是在於長年未執政，基層實力不若藍營紮實，因此即便如馬文君身陷國造潛艦洩密疑案等風暴，仍完成五連霸。因此，綠營人士除政績展現外，未來更應思考如何進一步深耕基層、如何與鄉親搏感情。

尤其，選民厭惡政黨分裂惡鬥，二○○五年縣長選舉綠營因而敗選，殷鑑不遠，民進黨必須記取不團結的失敗教訓，複製去年立委補選勝選成功經驗，才可望在未來立委選戰扳回一城，進而奪回執政權。

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