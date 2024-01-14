賴清德︰尊重國會民意 與在野合作

新國會三黨不過半，民進黨總統當選人賴清德指出，這次台灣人民決定了一個有能力的政府，以及監督的國會，他身為總統要領導國家，要尊重這樣的民意。（記者劉信德攝）

2024/01/14 05:30

挺韓選立法院長？ 柯文哲︰黨內開會決定

〔記者吳亮儀、黃靖媗、林欣漢、陳政宇／台北報導〕新國會三黨不過半，對於未來如何應對「朝小野大」的國會新局，包括國民黨立委當選人韓國瑜若要爭取立法院龍頭，要怎麼合作？民進黨總統當選人賴清德昨指出，這次台灣人民決定了一個有能力的政府，以及監督的國會，他身為總統要領導國家，要尊重這樣的民意。

賴清德表示，他會打造開放政府、公開透明，會與在野黨交流合作，來解決台灣面臨的重大問題。

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民眾黨拿下八席不分區立委席次，成為下屆國會關鍵少數，外界關注民眾黨未來是否與國民黨共推正副立法院長，在院長選舉中支持韓國瑜。民眾黨主席柯文哲表示，他與韓的私人交情是一回事，這需要黨內開會決定，集體決策。

柯︰未來不會固定與誰合作

柯文哲表示，既然民眾黨要扮演關鍵少數，未來就不會固定與誰合作，會按照議題，若講得有道理，他們都會支持。民眾黨副秘書長許甫也說，未來立法院長傾向支持的人選，需待新任立委們討論後才會決定，民眾黨保持與任何政黨合作的可能。

曾銘宗︰民生法案有機會合作

國民黨成為下屆國會最大黨，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，立法院將成為重要攻防地點，不再像蔡英文總統執政般，想過什麼法案、就過什麼法案。

至於是否會和綠白陣營合作，曾銘宗認為，後續還有待觀察，目前的經驗是，只要是福國利民、政治性低的民生法案或議題，都有機會合作。若是政治性很高的，政治光譜及理念差太多，就須視議題而定。

民進黨屬意游錫堃續戰

民進黨內人士表示，三黨不過半的結果，勢必讓未來的議事及政策推動面臨挑戰，而賴清德拋出「民主大聯盟」主張，建立跨黨派的政策溝通平台，民進黨團目前屬意現任立法院長游錫堃續攻國會龍頭寶座。

他指出，游錫堃處事圓滑、朝野交好，就連柯文哲都曾說「連游錫堃都沒講過我」，曾銘宗也盛讚游是「全民立法院長」；至於是否爭取綠白合作，在新國會二月報到前，將與在野黨進一步協調。

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