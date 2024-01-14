1天當3天用 黃捷破繭而出

高雄市第6選區民進黨立委候選人黃捷（中），昨晚在該選區議員的陪同下宣布當選。（記者黃良傑攝）

2024/01/14 05:30

陳其邁親操盤 高市第6選區5議員團結相挺 在三腳督中勝出

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立委第六選區（鼓山、鹽埕、新興、前金、苓雅區）民進黨現任立委趙天麟退選後，市議員黃捷臨危受命，台派大老郭倍宏期待的泛綠整合落空後，砲火凌厲，加上藍營資深市議員陳美雅的夾擊，「三腳督」的肉搏戰中，黃捷展現爆發力破繭而出，得票十一萬三六七○票，象徵高雄綠軍新世代的傳承。

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5議員不時一起站路口 展現大團結

因趙天麟緋聞迫使民進黨陣前換將，距投票僅七十天，在地深耕的議員黃文益、郭建盟都表態請纓出征，黨內有分裂壓力。市長陳其邁力排眾議，徵召具備「即戰力」的黃捷轉戰第六選區，以黃捷的形象與網路聲量，吸引年輕與中間選民，雖是險棋，卻可凸顯民進黨重視年輕世代，陳其邁也背負成敗的責任。

臨危受命的「白眼女神」黃捷出征，還一度引起里長等基層反彈，她讓自己的服務團體與趙天麟的競選團隊無縫接軌，一天當三天用，短短七十天內與時間賽跑，陳其邁和市黨部主委許智善調度該選區五位同黨議員輪流帶著黃捷跑基層，還不時一起站路口，展現大團結的氣勢，讓支持者與樁腳沒有懸念力挺，聲勢快速崛起。

川流大車掃 感動6選區隱性選民

黃捷造勢活動中，選前三天的「川流不息，民主前行」大車掃最震撼人心，民進黨不分區立委參選人王義川車隊抵達高雄與黃捷車隊會合，沿途除了兩千多輛「黃捷擋泥板」機車，還有「自行車車隊」主動加入，車隊綿延了近兩公里，跨越五個路口，感動激發了第六選區隱性選民。王義川站在車上疾呼當年韓國瑜在高雄的情形，黃捷最清楚，這次送黃捷進入國會，就是要讓她監督韓國瑜，阻止韓國瑜當院長。

藍營本來評估，趁泛綠瓜分票源，將是陳美雅最靠近立委寶座的一次，但因黨內初選分裂傷元氣，缺乏同黨支援，陳得票九萬三七五○票，輸了近兩萬票，再次落馬。

另一對手郭倍宏是該區財力最雄厚的候選人，號召藍綠白人馬抬轎，抬轎主將地方聞人陳乃靜卻在投票日前兩個月，涉郭台銘連署賄選案遭收押，重挫郭倍宏選情，最終只得一萬五四三三票。

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