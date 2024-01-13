「自由世界一股強大戰略力量」美參院無異議通過 挺台民主選舉

美國國會。（法新社檔案照）

2024/01/13 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦參議院於台灣時間十二日以無異議方式通過友我決議案，創下歷年來國會從提案到通過友我議案的最短時間紀錄。決議案肯定台灣樹立民主典範，並關切中國介選情形，重申無論選舉結果如何，美方均將致力維持台美夥伴關係。外交部昨對於美國國會兩黨一致支持台灣的民主選舉，並重申對台美關係及協助維護台灣民主制度的堅定承諾，表示誠摯感謝。

創友我案最速通過紀錄

外交部指出，本決議案由聯邦參議員蘇利文及凱恩共同領銜提案，獲得參議院近半數的四十九位重量級議員連署，包括民主黨黨鞭杜賓、共和黨黨團主席巴拉索、撥款委員會主席莫瑞、外交委員會亞太小組主席范霍倫及共和黨首席議員羅姆尼等人。

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決議案以「讚揚台灣民主選舉史，並支持台灣民主制度」開頭，提及台灣自民主化以來，所有選舉都是自由、公正且代表台灣民意，十三日將舉行民主化以來第八次總統選舉和第十次立法委員選舉；參議院讚揚台灣不僅在太平洋地區、更在全球樹立民主典範，也強調台灣的民主是自由世界一股強大的戰略力量，更是當代美台關係不可或缺的一部分。

決議也指出，美國聯邦參議院持續關注中國共產黨干預台灣大選。而無論選舉結果如何，都將致力於在外交、資訊、經濟和文化領域繼續保有強勁的夥伴關係，並維持以台灣關係法、美中三公報及六項保證所確立的美國政策。

蘇利文辦公室指出，這是個動盪且具有潛在危險的時期，因此從大選結束至五月就職典禮，美國需表現出持續且堅定不移的承諾和決心來支持台灣民主；最重要的是，美國現在最需要加強於台海的威懾力。聯邦參議院無異議通過的這項重要決議，將有助於實現此目標。

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