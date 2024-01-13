台灣今大選 美日韓提高對中警戒

台灣今舉行總統大選，將牽動兩岸局勢，引發國際關注。（歐新社）

2024/01/13 05:30

布林肯會晤中共外聯部長 日防相︰密切監視共軍動向

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣十三日舉行總統大選投票，美國國務院十一日重申對台灣民主程序充滿信心，美國反對外部勢力干涉與惡意影響；另一方面，國務卿布林肯將於台灣大選前夕，在華府與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤，保持溝通管道暢通。

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美國國務院首席副發言人巴特爾十一日在例行記者會上，被問到國務院是否擔心中國干預台灣選舉、是否與北京溝通將派代表團訪台一事，巴特爾重申美方一貫立場，表示美國的立場一直非常明確，美國反對外部勢力干涉與惡意影響台灣的選舉，也對台灣民主程序深具信心，相信是由台灣選民在不受外部干預下，自由決定下任領導人。國務院一名高層官員前一天在針對台灣大選的背景簡報上，也表達同樣立場。

中央社報導，日本防衛大臣木原稔十二日也針對台灣大選，強調「將密切關注包括台灣周邊在內的中國軍隊動向」，持續警戒監視，確保因應措施萬無一失。

韓外長與布林肯通話 力挺台海穩定

韓聯社報導，布林肯十一日與南韓新任外長趙兌烈通話，雙方決定繼續合作因應北韓的安全挑戰，支援台海與南海地區的和平穩定。布林肯重申韓美同盟在促進世界和平、穩定、繁榮方面的重要作用。

布林肯十二日將在國務院與負責和各國政黨發展關係的劉建超會談。劉建超被視為中國下一任外交部長可能人選，美國之音引述熟悉會面安排的消息人士說法，這場會晤被認為是美中保持溝通管道暢通、負責任管控兩國分歧和因應一系列問題所做努力的一部分，包括對全球和區域安全的關切，國務院主管亞太事務的助理國務卿康達也將參與這次會晤。

這是美中兩國這週進行的一連串會晤，包括美國國防部負責中國、台灣、蒙古事務的副助理部長蔡斯，與中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任宋延超，八日到九日在五角大廈舉行美中防務政策協調會談；美國首席副國安顧問費納十日與劉建超會談，討論去年拜習會主要成果的落實情況，費納在會談中也強調台海、南海和平穩定的重要性等。路透指出，這些會談顯然一部分目的在於避免美中關係出現通常在台灣選舉後導致的摩擦。

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