陳超明徒步拜票 邱鎮軍苗市團結晚會

2024/01/13 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣國民黨立委候選人陳超明與競選團隊昨晚同步在八鄉鎮徒步掃街拜票；邱鎮軍則於昨天傍晚在大本營苗栗市區徒步拜票，再返回苗栗市競選總部舉辦選前之夜，凝聚支持者向心力；苗栗縣長鍾東錦致詞強調，為了苗栗縣的繁榮發展，希望鄉親集中選票，讓邱鎮軍高票當選。

昨天一早，苗栗縣第一選區立委候選人陳超明與競選團隊於各鄉鎮垃圾車定點收集處向鄉親懇託，許多支持者也預祝陳超明高票連任。陳超明晚間上六點起在選區八鄉鎮同步徒步拜票，陳超明則由縣長鍾東錦等人陪同在大本營竹南沿街拜票。陳超明說，選前徒步拜票已延續多屆，都有近千人跟著一同沿街拜票，做最後衝刺。

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邱鎮軍昨上午到公館及頭屋車隊掃街，傍晚返回苗栗市大本營，在鍾東錦陪同下徒步掃街拜票，沿途向民請託，希望鄉親全力支持邱鎮軍當選。隨後返回苗栗市競選總部舉辦選前之夜，現場湧入約二千位鄉親，凍蒜聲不絕於耳。

鍾東錦強調，為了苗栗縣的繁榮發展，一定要集中選票支持邱鎮軍當選，否則少了邱鎮軍這席立委，苗栗的建設可能停滯。

邱鎮軍說，這一次選舉對手傾盡民進黨的各項資源不斷抹黑攻擊他，沒有的事情也可以牽連，他都挺過來，懇請客家鄉親幫他討公道。

2024立委選舉

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