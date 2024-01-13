回應藍白棄保 賴清德：民主選舉不是棄誰保誰

民進黨總統候選人賴清德昨在家鄉新北市車隊掃街，他表示，民主不是棄誰保誰，民主的意義是不放棄神聖的一票。圖為賴清德與副總統候選人蕭美琴昨日下午率台北市八位立委候選人，沿著忠孝東、西路以車隊掃街，進行選戰最後衝刺。（記者張嘉明攝）

2024/01/13 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕選前最後一天，民進黨總統候選人賴清德昨在家鄉新北市車隊掃街，他表示，民主不是棄誰保誰，民主的意義是不放棄神聖的一票，保護前人辛苦打拚的民主，在三組總統、副總統候選人當中，「賴蕭配」已經有最好的準備，也是最有能力推動台灣穩健進步的一組。

對於前晚的「凱道護國之夜」，賴清德感謝「美德」支持者勇敢站出來，給他很大的信心跟力量，也很感動蔡英文總統牽起他的手，展現民主傳承的精神，這跟極權主義截然不同，希望全國的「美德」支持者今天一定要投下最神聖的一票，讓「美德贏台灣，台灣贏得美」，並讓民進黨在國會過半，台灣的發展、進步才會更有力量。

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有關國民黨副總統候選人趙少康要求民眾黨總統候選人柯文哲，選後不要與民進黨合組聯合政府，媒體詢問賴清德，當選後可能邀請民眾黨人士入閣嗎？賴說，「可見趙少康也非常支持我」，趙少康也認同他最有可能當選。

對於藍、白相互操作棄保，都爭取鴻海集團創辦人郭台銘的支持，賴清德受訪說，民主的選舉不是棄誰保誰，民主的重要意義是不放棄手中神聖的一票，保護前人辛苦所打拚的民主，在三組候選人中，「賴蕭配」已經有最好的準備，對這塊土地也最有使命感，如果高票當選，也最有能力推動台灣穩健進步。

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