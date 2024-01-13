選前催票 賴清德：這一仗 台灣必須要贏

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨於板橋第二運動場舉辦「選前之夜」，拚向勝選最後一哩路。總統蔡英文牽起賴清德、蕭美琴的手，全場氣氛嗨到最高點。（記者塗建榮攝）

2024/01/13 05:30

「若再次向中國靠攏 台灣將失去優勢」

〔記者陳昀、陳政宇／新北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨晚在台南、新北串連舉辦「迎向勝利選前之夜」，賴清德在板橋指出，中國偏好他的對手，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照，但再次向中國靠攏，台灣將失去優勢，因此這一仗台灣必須要贏！

板橋壓軸場 民進黨：逾20萬人湧入

賴拜託大家不要分散力量、不要過度樂觀，如果國會藍白過半，改革推不動、建設做不來，國安更會受到嚴重衝擊，「去投票！就會贏！」

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民進黨昨晚在新北市板橋第二運動場舉辦的「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」，包括蔡英文總統、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌等人輪番助陣，蔡總統並拉起賴、蕭的手催票，強調她相信兩人會做得比自己更好。支持者情緒沸騰、凍蒜聲不斷，主辦單位統計現場人數突破廿萬人、並有廿五萬人同步收看線上直播。

賴：中國偏好的人選 就是我的對手

賴清德表示，全世界都在關注台灣人民的選擇，國際媒體都清楚，「中國偏好的人選，就是我的對手」，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照，國際趨勢也已經越來越明顯，如果台灣再次向中國靠攏，台灣就沒有優勢了，外資對台灣的投資，更可能暫緩或停止，因此，這一仗，台灣必須要贏！不僅為自己贏、也讓世界的台灣贏，贏得全球民主的第一場勝利！

賴清德表示，大家在意自己的未來，更在意台灣的未來，但如果不去投票，我們熟悉的民主，不只是前人努力打拚所累積的民主，也是太陽花世代走上街頭所打造的民主，更是大家四年前投票拒絕一國兩制台灣方案所捍衛的民主，這些在意的事情就會被別人決定，過去八年我們拒絕走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，現在要充滿信心，延續八年來的光榮，不要讓好不容易建立的改革成果消失，要創造台灣下一階段的進步與奇蹟！

賴提八項承諾 組最佳團隊壯大台灣

賴清德也提出「八項承諾」，未來當選總統，他將用人唯才、不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊壯大台灣；他將擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，落實愛與和平、非暴力的價值；他將走著民主和平、創新繁榮、公義永續的路；他將繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；他將繼續投資未來世代、支持年輕人；他將繼續落實居住正義，讓人人都能有一個家，讓所有人感到驕傲，又可以幸福生活。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴板橋選前之夜，民眾高舉支持看板，熱情力挺。（記者劉信德攝）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴昨於板橋第二運動場舉辦「選前之夜」，拚向勝選最後一哩路，主辦單位統計現場人數突破廿萬人。（記者劉信德攝）

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴板橋選前之夜，民眾進場表達支持。 （記者劉信德攝）

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