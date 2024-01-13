今天投票 守護台灣
〔記者吳書緯、蘇永耀／台北報導〕第十六任總統、副總統及第十一屆立法委員選舉於今日進行投開票。民進黨推出的「賴蕭配」能否延續執政，國民黨「侯趙配」、民眾黨「柯吳配」是否挑戰成功政黨輪替，以及新國會的政黨版圖變化，結果將在今晚揭曉。這場國際高度矚目的大選，將由一九五四萬餘位選民，用手中的一票決定台灣的未來；賴侯柯三陣營昨晚也分別舉辦大型造勢活動，號召支持者拚戰到最後一刻。
賴蕭：這一仗台灣必須贏
民進黨「迎向勝利選前之夜」活動昨晚於台南市及新北市登場。民進黨總統候選人賴清德在台南時，妻子吳玫如首度現身站台，為晚會掀起高潮。賴清德接著在新北板橋說，中國偏好他的對手，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照，但再次向中國靠攏，台灣將失去優勢，因此這一仗台灣必須要贏。
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出席新北晚會的總統蔡英文則拉起賴清德和搭檔蕭美琴的手催票，強調她相信兩人會做得更好，更期盼大家出門投票，為團結國家投票，也要讓台灣為世界寫下今年民主的第一勝。
侯趙：一起贏回中華民國
國民黨總統候選人侯友宜昨晚也在新北板橋舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會。侯表示，這次大選是一對一的對決，是他與民進黨賴清德的對決，選民一定要把選票投給最強的「侯趙配」。
柯吳：這次一定突破藍綠
民眾黨總統候選人柯文哲昨晚於凱道舉辦選前之夜造勢。柯表示，他扛起責任守護民主，要跟大家一起贏回這個國家，迎向我們自己的未來，柯強調，這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠。
根據中選會統計，本次總統大選的選舉人數為一九五四萬八五三一人，其中，首次參與總統副總統及立委選舉的「首投族」人數約有一○二萬人。
這次國會選舉，將選出一一三席立法委員，其中，三○九位區域立委候選人將角逐七十三個席次。另有十六個政黨提出符合規定者一七七位候選人，將爭取卅四席不分區立委席次。原住民立法委員候選人登記符合規定者十九位，將角逐平原、山地原住民立委各三席。
中選會主委李進勇昨提醒全國民眾，請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。李並呼籲選民，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。此外，勿在投票所四周卅公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票。