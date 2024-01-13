民進黨總統候選人賴清德昨晚舉辦「迎向勝利選前之夜」，板橋壓軸場湧入爆滿人潮。（賴清德競總提供）

2024/01/13 05:30

〔記者吳書緯、蘇永耀／台北報導〕第十六任總統、副總統及第十一屆立法委員選舉於今日進行投開票。民進黨推出的「賴蕭配」能否延續執政，國民黨「侯趙配」、民眾黨「柯吳配」是否挑戰成功政黨輪替，以及新國會的政黨版圖變化，結果將在今晚揭曉。這場國際高度矚目的大選，將由一九五四萬餘位選民，用手中的一票決定台灣的未來；賴侯柯三陣營昨晚也分別舉辦大型造勢活動，號召支持者拚戰到最後一刻。

賴蕭：這一仗台灣必須贏

民進黨「迎向勝利選前之夜」活動昨晚於台南市及新北市登場。民進黨總統候選人賴清德在台南時，妻子吳玫如首度現身站台，為晚會掀起高潮。賴清德接著在新北板橋說，中國偏好他的對手，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照，但再次向中國靠攏，台灣將失去優勢，因此這一仗台灣必須要贏。

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出席新北晚會的總統蔡英文則拉起賴清德和搭檔蕭美琴的手催票，強調她相信兩人會做得更好，更期盼大家出門投票，為團結國家投票，也要讓台灣為世界寫下今年民主的第一勝。

侯趙：一起贏回中華民國

國民黨總統候選人侯友宜昨晚也在新北板橋舉行「贏回中華民國」選前之夜造勢晚會。侯表示，這次大選是一對一的對決，是他與民進黨賴清德的對決，選民一定要把選票投給最強的「侯趙配」。

柯吳：這次一定突破藍綠

民眾黨總統候選人柯文哲昨晚於凱道舉辦選前之夜造勢。柯表示，他扛起責任守護民主，要跟大家一起贏回這個國家，迎向我們自己的未來，柯強調，這次一定要突破藍綠，而且一定會突破藍綠。

根據中選會統計，本次總統大選的選舉人數為一九五四萬八五三一人，其中，首次參與總統副總統及立委選舉的「首投族」人數約有一○二萬人。

這次國會選舉，將選出一一三席立法委員，其中，三○九位區域立委候選人將角逐七十三個席次。另有十六個政黨提出符合規定者一七七位候選人，將爭取卅四席不分區立委席次。原住民立法委員候選人登記符合規定者十九位，將角逐平原、山地原住民立委各三席。

中選會主委李進勇昨提醒全國民眾，請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。李並呼籲選民，請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。此外，勿在投票所四周卅公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票。

民進黨正副總統候選人賴清德（左）、蕭美琴（右）昨晚舉辦「迎向勝利選前之夜」。（記者塗建榮攝）

國民黨總統候選人侯友宜昨天在新北市板橋第一運動場舉行選前之夜造勢活動，侯友宜（中）上台要大家把票投給最強的「侯趙配」。（記者羅沛德攝）

民眾黨總統候選人柯文哲陣營昨晚於凱道舉辦選前之夜造勢，柯文哲（中）上台喊話這次「一定會突破藍綠」。（記者王藝菘攝）

民眾黨總統候選人柯文哲陣營昨晚於凱道舉辦選前之夜造勢。（記者王藝菘攝）

國民黨總統候選人侯友宜昨天在新北市板橋第一運動場舉行選前之夜造勢活動。（取自侯友宜臉書）

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