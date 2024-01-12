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首頁　>　政治

馬英九輔選林國春 韓國瑜站台張智倫

2024/01/12 05:30

〔記者翁聿煌、黃子暘、許倬勛／新北報導〕選戰倒數，前總統馬英九昨天到新北板橋為國民黨立委候選人林國春助選，馬英九贈送「好彩頭」，祝福林國春高票當選。林國春表示，他製作自己與馬英九的專屬背板，也有製作他跟國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康、立委候選人徐巧芯等人的專屬背板，希望「集眾力，挺正義」，贏得勝選。

馬英九、林國春隨後登上掃街車，早有支持者在路邊等候，熱情揮舞國旗，馬英九親切向支持者打招呼，也比出「V」字形手勢象徵勝利。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨天到中和為同黨籍立委候選人張智倫站台輔選，受到熱情歡迎。韓國瑜表示，中華民國需要張智倫在立法院，告訴全世界要和平、拒絕戰爭，新北市需要張智倫爭取資源，中和需要張智倫，代表鄉親幫忙中和建設，「韓國瑜也會和張智倫一起為中和鄉親服務」。

韓國瑜表示，張智倫是美國會計師、財經專家，到立法院可以監督政府預算，且講話沉穩、言之有物，分析鞭辟入裡，進入國會一定會發光發熱。

侯友宜昨天回防本命區新北市，在蘆洲、新莊、樹林及板橋等地區掃街拜票，並與國民黨主席朱立倫一同輔選黨籍立委候選人。車隊掃街時，大批支持者高舉旗幟揮舞、拿加油棒，沿路吶喊「凍蒜」，他在車上比出象徵三號的「OK」手勢，選民也熱情回應。

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