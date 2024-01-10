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賴肯定國防部警報 侯、柯︰不能淪為放羊孩子

中國昨發射衛星飛越台灣南部上空，國防部首度發布的國家級警報，警示國民。圖為民眾戶外查看手機「國家級警報」。（記者塗建榮攝）

中國昨發射衛星飛越台灣南部上空，國防部首度發布的國家級警報，警示國民。圖為民眾戶外查看手機「國家級警報」。（記者塗建榮攝）

2024/01/10 05:30

〔記者謝介裕、董冠怡、歐素美、王姝琇、丁偉杰／綜合報導〕中國昨發射衛星飛越台灣南部上空，受到三黨總統候選人關注。賴清德肯定國防部公開訊息，侯友宜和柯文哲則質疑國家級警報不能淪為放羊的孩子，國安單位和國防部要檢討。

民進黨總統候選人賴清德表示，這是國防部本於人民有知的權利的立場，特別把中國發射人造衛星的訊息傳達給國人及社會大眾知道，一方面要大家不用緊張，另一方面也請大家若發現有任何殘骸時，可向國防部等相關單位通報，讓民眾不至於產生誤解，也肯定國防部的作法。

國民黨總統候選人侯友宜表示，絕不允許中共任何挑釁行為，但警報內容令不少民眾緊張，到底飛過的是衛星還是飛彈？根本是恐嚇。

侯指出，行政院長陳建仁在立法院答詢時，第一時間聲稱「中國發射飛彈」，事後改口是口誤，國防部也發布道歉聲明，表示簡訊英文用語有誤，向社會大眾致歉。然而無論如何，整件事的過程凸顯「極為嚴重的國安問題」。到底是誰將錯誤資訊提供給陳建仁，把發射衛星變成飛彈？若因此造成誤判，將造成多嚴重的國安危機？國安單位應該在廿四小時內調查清楚，公布真相。

侯友宜表示，二○二二年八月，中共飛彈飛越台灣的上空，全台民眾都沒有收到任何警報訊息，當時國防部還說「不構成危害」，所以才未發布，如今選舉快到了，明明中共發射衛星，國防部卻連發多則國家警報，這是非常嚴重的國安危機，更把政府變成「放羊的孩子」，萬一造成「狼來了」效應，台灣真的遭遇危險而發布國家警報時，人民恐怕懷疑「是不是政府又搞錯了？」侯昨晚在嘉義造勢演講時，要求蔡英文、賴清德及國安高層要說清楚，不要用這種「詐彈」詐騙方式，讓台灣人民驚恐。侯也強調，他若當選總統絕對會保護台灣人民平安，不會有這種「詐彈」發生。

民眾黨總統候選人柯文哲昨天在台南掃街時回應說，不要把別人想得那麼壞，政府不見得每件事都是一百分，這反而是檢討系統的最好時機。不要什麼都陰謀論，但中國每次選前都扮演豬隊友角色，也是很奇怪。柯說，要檢討SOP，國防部、行政院自己去協調，以後到底系統要怎麼更改？緊急事故時，國防部通知行政院長的SOP該如何訂定。

柯隨後在臉書貼文表示，國家級警報不能淪為放羊的孩子，對比二○二二年東風飛彈，嚴重程度大相逕庭，上次政府後知後覺，這次卻小題大作、徒增恐慌。

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