竹市農地爭議 柯文哲：不虧本就賣掉

選戰進入倒數，民眾黨總統候選人柯文哲昨在台南車隊掃街，不少支持者揮旗加油。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/10 05:30

台南車隊掃街 再籲柯粉「努力向長輩拉票」

〔記者吳俊鋒、王姝琇、劉婉君／台南報導〕大選投票進入倒數七十二小時，民眾黨總統候選人柯文哲昨天在台南車隊掃街、拜廟、夜市懇託，除了請支持者繼續向長輩拉票，對於備受爭議的新竹農地當成停車場，柯強調已決定「不要虧本就賣掉」。

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柯文哲昨天的掃街行程從關廟山西宮出發，先入廟上香參拜，啟程前，拿起麥克風親自感謝鄉親的力挺，在資源有限的情況下，能走到這一步，真的很不容易。掃街車隊所到之處有支持者在現場等候，大喊「阿北凍蒜」、「台灣的選擇柯文哲」等口號，展現氣勢；柯在晚間連趕永康復華夜市、善化夜市與民眾互動，不少支持者也趕往排隊合影。

柯文哲再次希望支持者能努力地向家人拉票，尤其是長輩，包含爺爺、奶奶、外公、外婆等；出發前也批評民進黨治國不怎麼樣，選舉卻很會；並重申台灣醫療衛生支出要提高的政見，主張至少佔人均國內生產毛額（GDP）八％。

郭「老虎軍團」站台

柯：朋友愈多愈好

郭台銘後援會「老虎軍團」團長黃筱棻前晚在北區鳳山宮造勢活動上台助講，提到大部分「郭粉」支持柯文哲。柯說，選舉就是朋友愈多愈好、敵人愈少愈好，會團結一切力量，打贏選戰。

柯文哲名下新竹農地被指違規出租當停車場，柯緊急派大機具開挖、刨除表面瀝青，柯文哲昨在中洲寮保安宮與網紅進行直播時回覆網友，已經做好決定，利息計算後，不要虧本就賣掉，「一定會處理」。

針對國防部發出國家級警報，示警中國衛星通過台灣南部上空，但訊息英文版為Missile（飛彈），被質疑大選前製造恐慌。柯指出，不要把別人想得那麼壞，應該是訊息經過層層傳遞，加上制度沒有做得很好導致誤植。直言政府不見得每件事都是一百分，這反而是檢討系統的好時機，不要什麼都陰謀論，但中國每次選前都扮演豬隊友，也是很奇怪。

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