（桃園）拚政黨票 綠營「搶救王義川」大車掃

「搶救王義川」大車掃開抵中壢，王義川（右）陪同立委候選人劉仁照（中）、彭俊豪（左）沿街催票。（記者李容萍攝）

2024/01/09 05:30

沿街催票、廟口開講 也拉抬彭俊豪、劉仁照

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨不分區立委候選人王義川，與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓發起的「川流不息環台大車掃搶救王義川」，昨晚開抵中壢及平鎮區，除助攻第三、第五選區立委候選人彭俊豪、劉仁照，也要拚政黨票、拚國會過半；王義川人氣高，不論站在宣傳車沿街催票，還是廟口開講，所到之處支持者比出民進黨政黨票六號手勢，高喊「搶救義川大兵」場面十分歡樂。

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王︰沒道理讓韓國瑜當立法院長

王義川說，政黨票開票的多寡可以分配不分區立委席次，如果政黨票投給國民黨、民眾黨，就是在幫前高雄市長韓國瑜創造聲量，就是在累積韓國瑜當立法院長的能量，民眾黨主席柯文哲已經公開支持韓國瑜當立法院長，投給民眾黨不分區的每一張票都是在幫韓國瑜，讓韓當立法院長一點道理都沒有，為了不丟台灣的臉，拜託大家一定要把政黨票投給六號民進黨。

籲讓劉仁照 來改變平鎮、龍潭

話鋒一轉，王義川點名國民黨第五選區立委候選人呂玉玲家族盤據平鎮選區太久了，一家人當過桃園升格前的平鎮市長、當過議員、當過立委，他暗酸呂玉玲是念軍校的嗎？為什麼平鎮、龍潭選出的立委每天在關心國防、關心飛機、關心潛水艇，不關心鄉親，也不爭取福利、地方建設，換掉呂玉玲家族，可以讓平鎮、龍潭有改變的機會，讓專業會計師劉仁照來改變平鎮、龍潭。

票投賴蕭配 支持穩定的力量

王義川也推薦彭俊豪年輕有為，提出「中壢未來式」的政見，彭的對手魯明哲做過中壢市長（桃園升格前）、議員、立委，「能做的都做了」，已經變不出把戲、未來也不會比現在更厲害，他拜託大家立委選舉要支持彭俊豪，總統選舉支持賴清德、蕭美琴成為穩定的力量，最後更連喊了五次六號，要大家把政黨票投給六號民進黨，讓民進黨國會過半。

另方面，行政院副院長鄭文燦昨天也回到桃園陪同立委候選人范綱祥、彭俊豪、黃世杰，包括站路口打招呼、徒步掃街、車隊掃街以及問政說明會助講等，拉抬綠營候選人選情。

2024立委選舉

平鎮三崇宮廟口開講，全場熱情高喊「搶救義川大兵」。（記者李容萍攝）

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