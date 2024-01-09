苗縣立委選舉電視政見會》陳超明、康世明互批 曾玟學猛攻、邱鎮軍不回應

曾玟學（前左）問邱鎮軍（前右）是否暴力圍毆警、論文涉抄襲。 （苗栗縣選委會提供）

2024/01/09 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立委第一選區電視政見發表會昨再爆發激烈攻防，陳超明與康世明針對SOGO案相互攻訐；第二選區國民黨提名的邱鎮軍說對於對手選情告急的各種抹黑手段，於發表會不予回應，對手曾玟學反批邱鎮軍先打預防針逃避問題，並要求邱回答是否曾圍毆警察、質疑論文抄襲。

陳超明大打政績牌，但面對對手康世明指其「用苗栗餵飽自己？」，陳超明抨擊康世明為了勝選將人性的最醜陋一面表露無遺。陳強調其從政不收紅包、承攬政府工程，並稱家族賺錢支持其從政，且清廉從政。

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康世明則質疑，陳超明幕僚梁文一的五十萬，究竟在哪裡？是放到自己口袋還是梁文一收走？梁文一現在依然擔任陳超明重要幕僚，質疑是否支持與認同梁文一索賄及收賄行為？康並批對手是「做壞事不能說的陳超明」。

曾玟學會中批評，邱鎮軍碩士論文涉嫌抄襲，連謝辭都抄襲中國「百度百科」的問答，僅修改校名、人名後整段複製貼上，相當誇張。並要求邱鎮軍正面回應是否曾涉及圍毆警察？

邱鎮軍則提出支持青年成家、友善托育環境、多元教育發展、活化苗栗市大坪頂地區可成為銅科衛星基地、檢討地方統籌分配款不公、推動創稅獎金等政見。

對於曾玟學質疑邱鎮軍論文涉嫌抄襲一事，邱鎮軍競選總部發言人李敏政反駁說，該陣營上次要求曾玟學公布其論文電子檔，到現在也不肯公布，據他了解邱鎮軍論文是研究夜市的經營與心得，絕對沒有問題，對手仍然不斷造謠、抹黑，企圖矇騙選民。

2024立委選舉

陳超明（左）批康世明（右）將人性的最醜陋一面表露無遺，康世明反批「做壞事不能說的陳超明」。 （苗栗縣選委會提供）

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