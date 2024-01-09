《北市5、7選區五五波》 綠營搶中間選民 力拚席次過半

民進黨搶救不分區立委候選人王義川（前排左四）車隊環台大掃街昨啟航，從北市立委第七選區、第五選區出發，為候選人許淑華（前排右二）、吳沛憶（前排左三）催票。（記者何玉華攝）

2024/01/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨搶救不分區立委候選人王義川車隊環台大掃街昨天啟航，鎖定台北市五五波的激戰選區，出發點是北市第七選區（信義、南松山）、第五選區（中正、萬華），王義川說，這兩區的立委候選人許淑華、吳沛憶都是指標，只要她們兩個當選，民進黨國會就會過半；民進黨市黨部也評估，在北市八席立委中現佔「三加一」席，有機會搶下過半席次。

王義川環台車掃 激戰區啟航

搶救王義川車隊環台大掃街昨由總統候選人賴清德競選總部總督導卓榮泰見證啟航，他說，這是前所未有將不分區選舉搞得這麼有趣、轟轟烈烈，相信「意氣風發、川流不息」車隊會帶動地方選舉選票上升。

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許淑華強攻 盼突破綠艱困區

許淑華在二○二○立委選舉，在台灣民眾黨的蔡宜芳拿下一萬七四三五票的情形下，仍拿到七萬九○五七票，以六千多票的差距輸給國民黨的費鴻泰，連總統蔡英文都說是傳統民進黨困難的選區中，這樣的成績，不難看出許淑華的用心經營獲得認同。而從蔡英文站台到搶救王義川掃街車隊啟航，許淑華這一戰無疑是距離勝選最近的一次。

許淑華昨表示，第七選區是守護台灣最關鍵的一席，若民進黨在國會沒有過半，國會就會有個跪著走路的院長（國民黨不分區第一名的韓國瑜），連國外友人都不願意來拜會。

吳沛憶接棒 拉攏年輕人認同

吳沛憶接棒立委林昶佐參選，林昶佐在二○一六年打敗國民黨老將林郁方，二○二○年兩人再戰，林昶佐再以八萬一八五三票贏過林郁方的七萬六四三七票，順利連任，兩人得票差距不到四％；吳沛憶在這次「三腳督」的選情中，強調接棒林昶佐，代表本土價值的力量。

吳沛憶除了希望穩接鞏固基本盤，也積極開拓中間、年輕世代的選票，跨選區與多名年輕立委候選人苗博雅、賴品妤、曾玟學、吳崢、黃捷組成「這個世代」連線，以各種創意活動拉攏年輕人認同，希望能成功接棒。

2024立委選舉

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