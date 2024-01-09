《嘉義》「批林國慶」布條被拆 台灣基進提告

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤告無黨籍嘉縣山區立委候選人林國慶誣告、恐嚇及毀損。（記者林宜樟攝）

2024/01/09 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣山區立委選戰，台灣基進嘉義黨部與「在野大聯盟」無黨籍立委候選人林國慶為了選舉文宣交鋒，上演司法戰，基進掛布條及發送文宣「我不要紅色政客中國慶、我不要情色酒客內褲慶，我們拒投林國慶」，遭林國慶提告誹謗、意圖使人不當選。昨天嘉義黨部強調，布條內容有所本，且布條疑遭林的支持者拆掉，前往民雄警分局反告林誣告、恐嚇及毀損。

林國慶競總斥抹黑、抹紅

林國慶競選總部昨抨擊台灣基進，重批提告的嘉義黨部主委翁渙瑤為民進黨嘉縣山區立委候選人陳冠廷陣營資助豢養的側翼打手，不斷以抹黑、抹紅等卑劣手段，企圖博取新聞聲量與影響選情，競總已採取法律行動，一定追訴到底。

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林國慶競總也重申，不論對手再如何抹黑、抹紅，扭曲造謠，也無法改變人民要改變嘉義，及終結明文規定（指立委陳明文）的決心。

陳冠廷競總籲誠實應對

陳冠廷競選總部總督導陳川崎回擊說，林國慶陣營除了謾罵，就是抹黑，被檢驗就跳腳、氣急敗壞，甚至語出恐嚇；選舉過程中，不管名嘴或網紅對陳冠廷的各項檢驗，陳認為是民主常態，坦蕩面對，從不會扣帽子稱作為林國慶豢養的打手。

陳川崎也說，台灣基進是獨立自主的政黨，在全台各地都針對有親共背景的候選人進行嚴格檢驗，難道他們都是陳冠廷的打手？呼籲林國慶面對質疑時誠實應對。

陳冠廷昨天由競總主委、縣議長張明達陪同在竹崎、番路鄉進行車隊掃街拜票，尋求鄉親支持。

2024立委選舉

無黨籍嘉義縣山區立委候選人林國慶。（記者林宜樟攝）

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