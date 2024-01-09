《雲林》賴清德今雲林車掃 小英來虎尾造勢

雲林縣立委第一選區民進黨候選人蘇治芬今日下午將與總統候選人賴清德在虎尾車掃。（蘇治芬競總提供）

2024/01/09 05:30

將與劉建國、蘇治芬聯合拜票 藍營2候選人各鄉鎮掃街

〔記者黃淑莉、鄭旭凱／雲林報導〕距離週六選舉投票日只剩四天，雲林立委藍、綠候選人分別在各選區掃街拜票，民進黨總統候選人賴清德預定今天下午將與立委候選人劉建國、蘇治芬一起車隊掃街，晚上還要參加斗六、虎尾兩場萬人大造勢活動；藍營兩位立委候選人邱良閱、丁學忠即日起全力在各鄉鎮市掃街拜票。

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劉建國莿桐拜票 支持者打氣

劉建國昨天在莿桐鄉以車隊掃街，不少支持者站在路邊揮手高喊凍蒜、加油！劉建國指出，這幾年爭取莿桐堤防、農水路改善及學校操場、跑道改善經費逾兩億元，只要地方有需要，他都努力爭取。

民進黨雲林縣黨部指出，賴清德今天下午兩點會先與蘇治芬在虎尾車掃，從虎尾圓環出發在市區主要道路拜票，接著再到斗六與劉建國在斗六車隊掃街，晚間六點在斗六縣立體育館萬人造勢，除賴清德、蘇貞昌，還有嘉義縣長翁章梁、立法院長游錫堃等人都會到場；海線從晚間六點半開始在虎尾夜市掃街，賴清德、蔡英文及蘇貞昌等人都會到場。

明上午王義川陪劉西螺掃街

另外，十日上午十一時五十分，不分區立委候選人王義川要與劉建國在西螺車隊掃街；十一日下午六時蘇治芬陣營計畫在虎尾徒步掃街，十二日選前之夜在北港徒步掃街。

國民黨第一選區候選人丁學忠預定十一日北港徒步掃街，十二日晚上虎尾徒步團結掃街；第二選區候選人邱良閱預定十一日、十二日下午六點分別在西螺、斗六掃街。

邱良閱允當選助農民解決困境

另外，邱良閱昨天召開記者會表示，若能進入立法院將要求制定「農業勞動特別法」，讓嚴重缺工的農漁民從現行勞基法中解套，避免因觸犯勞基法遭高額罰款；政府禁用巴拉刈農藥並不是「鹿特丹公約」列管的危險農藥，若能當選立委也會協助農民解決困境。

2024總統大選

2024立委選舉

雲林縣立委第二選區民進黨候選人劉建國今晚在斗六有萬人大造勢。（記者黃淑莉攝）

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