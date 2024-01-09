《雲林》賴清德今雲林車掃 小英來虎尾造勢
將與劉建國、蘇治芬聯合拜票 藍營2候選人各鄉鎮掃街
〔記者黃淑莉、鄭旭凱／雲林報導〕距離週六選舉投票日只剩四天，雲林立委藍、綠候選人分別在各選區掃街拜票，民進黨總統候選人賴清德預定今天下午將與立委候選人劉建國、蘇治芬一起車隊掃街，晚上還要參加斗六、虎尾兩場萬人大造勢活動；藍營兩位立委候選人邱良閱、丁學忠即日起全力在各鄉鎮市掃街拜票。
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劉建國莿桐拜票 支持者打氣
劉建國昨天在莿桐鄉以車隊掃街，不少支持者站在路邊揮手高喊凍蒜、加油！劉建國指出，這幾年爭取莿桐堤防、農水路改善及學校操場、跑道改善經費逾兩億元，只要地方有需要，他都努力爭取。
民進黨雲林縣黨部指出，賴清德今天下午兩點會先與蘇治芬在虎尾車掃，從虎尾圓環出發在市區主要道路拜票，接著再到斗六與劉建國在斗六車隊掃街，晚間六點在斗六縣立體育館萬人造勢，除賴清德、蘇貞昌，還有嘉義縣長翁章梁、立法院長游錫堃等人都會到場；海線從晚間六點半開始在虎尾夜市掃街，賴清德、蔡英文及蘇貞昌等人都會到場。
明上午王義川陪劉西螺掃街
另外，十日上午十一時五十分，不分區立委候選人王義川要與劉建國在西螺車隊掃街；十一日下午六時蘇治芬陣營計畫在虎尾徒步掃街，十二日選前之夜在北港徒步掃街。
國民黨第一選區候選人丁學忠預定十一日北港徒步掃街，十二日晚上虎尾徒步團結掃街；第二選區候選人邱良閱預定十一日、十二日下午六點分別在西螺、斗六掃街。
邱良閱允當選助農民解決困境
另外，邱良閱昨天召開記者會表示，若能進入立法院將要求制定「農業勞動特別法」，讓嚴重缺工的農漁民從現行勞基法中解套，避免因觸犯勞基法遭高額罰款；政府禁用巴拉刈農藥並不是「鹿特丹公約」列管的危險農藥，若能當選立委也會協助農民解決困境。