花蓮》藍操作工讀生車禍事件 綠批抹

國民黨立委候選人傅崐萁透過各地後援會，上街頭掃街拜票。（傅崐萁競選團隊提供）

2024/01/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕選戰倒數，花蓮縣國民黨立委候選人傅崐萁陣營利用對手民進黨候選人張美慧總部工讀生車禍撞死人意外，質疑提早恢復行程沒誠信；張美慧反駁已協助工讀生與家屬和解，傅崐萁利用家屬的傷痛，刻意選舉操作抹黑攻擊毫無人性。

張美慧批傅陣營刻意操作毫無人性

去年十二月廿八日張美慧競選團隊十九歲的計時人員開貨車時，左轉撞到自行車導致六十四歲林姓婦人不幸身亡，張美慧道歉並暫停所有公開行程與競選活動，協助家屬處理相關事宜，期間由各後援會、黨公職人員擔任「分身」在街頭拜票。

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張美慧表示，工讀生年僅十九歲，來自單親弱勢家庭，隻身由台東來花蓮謀生，非專職駕駛，當日臨時受指揮移車發生事故，考量其無力負擔賠償，競總全力協助家屬後續事宜，已達成和解，個人與團隊會記取傷痛教訓，未來更關注交通法規與人本交通，以慰亡者在天之靈。

張美慧說，有心人士刻意散播錯假訊息，包括肇事車輛並非「宣傳車」，而是載送物資的小貨車；工讀生工作內容非駕駛，當日臨時受指揮移車，競總基於信任未查核，事後發現其僅持有學習駕照，實屬競總疏失，團隊多次強調，負起全責且絕不迴避。

藍營黨部批違背暫停至10日承諾

國民黨立委候選人傅崐萁陣營，不顧家屬哀戚操作抹黑與攻擊言論，造成社會撕裂，深感遺憾，且作為選舉話題與情緒操弄，毫無人性；張美慧強調，任何傷痛都不應政治操作，甚或作為選舉話題，利用意外事件見縫插針，以錯假訊息操弄情緒，就是傅崐萁長年一貫政治黑心的真面目。

國民黨花蓮縣黨部發佈新聞稿，抨擊張美慧競選團隊雇用十九歲無照駕駛人員開車肇事，導致林姓婦人被撞死亡，張美慧曾宣示暫停個人公開競選活動至一月十日；往生者頭七才過，六日卻發現張美慧違背承諾，在臉書發布自己與民進黨立委范雲掃街拜票活動訊息，認為違反誠信應被選民檢驗；此外，吉安鄉黨部也指控綠營發的文宣是黑函奧步。

2024立委選舉

民進黨花蓮縣立委候選人張美慧站路口拜票。（張美慧提供）

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