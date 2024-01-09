禁任中國黨政軍職 增列上百機關團體

陸委會近日預告修正禁止國人擔任中國黨政軍職務公告例示，新增禁止的中國中央機關多達上百個。（資料照）

2024/01/09 05:30

防止中共對台統戰滲透 陸委會修正公告例示

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會近日預告修正禁止國人擔任中國黨政軍職務公告例示，新增禁止的中國中央機關多達上百個，此外，還包括地方各級人民政府、各級監察委員會等，至於政治性黨派與團體，包括海協會、中華全國台灣同胞聯誼會（全國台聯）、孔子學院及中國國民黨革命委員會（民革）等。

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兩岸條例第卅三條第二項規定，國人不得擔任公告禁止的中國黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員；違反規定可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰；若是公務員與涉及國家核心關鍵技術者則面臨刑責。

陸委會說明，中國黨政體制複雜有其特殊性，且時有組織結構、名稱變化、更動情形，對於禁止擔任職務或為其成員黨政軍組織，立法文字難以窮盡列舉。為避免中國輕易規避我方規定，條文並增訂禁止擔任「涉及國家認同或基本忠誠度」、「對台統戰工作」，或「有妨害國家安全或利益之虞」之中國黨政軍或具政治性機關團體。

陸委會表示，中共近年不斷擴大「促融促統、以台治台」作為，藉由相關公告未明確例示說明之組織，利誘招攬台灣人民擔任其黨政軍職務或為其成員，企圖對台形塑融合假象、營造統戰樣板、威逼政治認同及影響民心士氣。

全國台聯、人民日報、民革等在列

陸委會指出，十餘年來，中共多次推動組織調整，相關公告內容漸難精確對應中國黨政軍組織實際現狀。為維護台灣安全及安定，防止中共對台統戰、滲透及分化，因此預告修正「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，禁止擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」之事項附件。

根據公告，新增禁止中共直屬事業單位，包括人民日報、求是雜誌、光明日報等，還有軍事科學院、中國工程物理研究院等；至於黨派群眾組織團體，則有中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、中國民主建國會、中國民主促進會、中國農工民主黨、中國致公黨、九三學社等。

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