郭國文七股亮政績 王定宇車掃拜票

台南市第二選區立委候選人郭國文（左四）發表問政成績，市長黃偉哲（左三）等人到場力挺。 （記者劉婉君攝）

2024/01/08 05:30

郭國文訴求打造府城第七區

〔記者劉婉君、王俊忠／台南報導〕昨天是選前最後一個黃金週日，立委候選人全力衝刺，民進黨籍爭取連任的郭國文由台南市長黃偉哲陪同召開記者會發表七股區問政成績單；爭取連任的王定宇由台南市長黃偉哲陪同車隊掃街拜票；台南圖文作家徐玫怡與好友張大魯帶共同設計的「莫惹台灣」毛巾致贈爭取連任的林俊憲表達支持。

王定宇舞蹈後援會快閃應援

郭國文昨天說明耕耘地方五年來對七股的問政成績，不只擋下大潮溝光電案，並改善七股特色觀光道路、爭取超過六千萬改善校園環境、防汛道路拓寬、爭取約一．五億將閒置超過廿年的大寮公墓轉型為運動公園、台南大學七股校區轉型成智慧水產專區、一．六億補強台灣極西點國聖燈塔等。有些政績已經完工，有些則要追蹤進度。他將以打造七股成為府城「第七區」為目標努力，黃偉哲表達力挺。

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王定宇在黃偉哲的助陣之下，從關廟競選總部出發掃街拜票，車隊抵達終點站歸仁仁壽宮時，還有舞蹈後援會的快閃演出應援。今天下午二時將再從仁壽宮出發，與民進黨總統候選人賴清德聯袂車掃。王定宇表示，不管是四大公投或過去總統的大選，台南選民每每在關鍵時刻挺身而出，讓台灣看見希望，呼籲鄉親，十二日走出家門、踴躍投票，而選戰進入最後衝刺階段，他也會卯足全力催出投票率。

徐玫怡表示，「莫惹台灣」毛巾的設計理念是想傳達台灣本身需要堅定團結的意志，一起守護腳下的這片土地。

陳以信市場拜票 馬英九陪同

無黨陳永和在龍崎龍湖宮舉行政見發表會，與鄉親面對面，高喊要讓龍崎和台南發展並提出三大訴求。李全教的造勢活動則有前立法院長王金平與前立委邱毅等人站台。國民黨陳以信由前總統馬英九與其大姊馬以南陪同，到台南東區崇義黃昏市場向攤商與購物買菜民眾拜票、送賀年春聯。

莫惹台灣毛巾創作者徐玫怡（左）表態力挺第五選區立委候選人林俊憲。 （立委林俊憲服務處提供）

王定宇（左）由黃偉哲（右）陪同進行車隊掃街。（王定宇競選總部提供）

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