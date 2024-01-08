《選戰小兵》選戰「麥克風手」 張國武為選將加分

民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武熟悉選區大小事。（記者何玉華攝）

2024/01/08 05:30

記者何玉華／專題報導

選舉掃街是候選人每天重要工作之一，一個好的「麥克風手」可以炒熱氣氛，為候選人的形象加分；台北市立委第七選區（信義、南松山）民進黨候選人許淑華的辦公室主任張國武就是高手，熟悉選區大小事，掃街時領頭穿梭大街小巷，朗朗上口許淑華爭取來的各項建設，加分不少。

張國武在許淑華服務處已近十八年，從最早一個人「左背麥克風、右背面紙」，在選區的每一里、每一巷弄穿梭行走，邊發面紙邊問好；現在走到哪都可以隨口說出對當地的建設，例如到吳興國小附近，會細說許淑華爭取冷氣的歷程，加上對選區的熟悉，看到熟人立即介紹，也能拉近距離。

請繼續往下閱讀...

他說，在拜票問候時，一定會先為可能影響大家做生意和攤商說聲抱歉，也盡量避免站在攤商前影響，遇到攤商跟候選人互動，要適時地介紹攤商；偶爾碰到不理性的人，就低頭說抱歉，絕對不能對嗆。他也會注意麥克風音量，避免造成干擾。

他說自己都是即興發揮，從沒寫過草稿，都是用最直接的感觸向民眾介紹，當然也不能忘記唱名感謝來幫忙的來賓。有人麥克風講話一、兩小時就受不了，張國武卻可以從早到晚不中斷，為候選人炒熱氣氛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法