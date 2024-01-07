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去年1709架次／華府智庫︰擾台共機多樣化 軍事行動升級

（示意圖，國防部提供）

（示意圖，國防部提供）

2024/01/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「新聞週刊」五日引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的共機擾台資料指出，中國在二○二三年共派出一七○九架次軍機侵擾台灣防空識別區，年底十二月的架次最少；整體數量雖低於二○二二年，但仍比二○二一年增加七十六％，且機型日趨多樣，凸顯近年中國在台附近的軍事行動升級。

由獨立國防分析師路易斯（Benjamin Lewis）編製、CSIS「中國實力計畫」（China Power Project）的「侵擾台灣防空識別區數據庫」指出，二○二三年擾台共機架次總數略低於二○二二年的一七三八架次，其中二○二三年十二月較為平靜，擾台共機架次為二○二二年七月以來最低；儘管如此，二○二三年的擾台共機總架次仍比共機開始頻繁擾台的二○二一年多近七十六％。二○二一年有九七二架次共機擾台。

該數據還顯示，進入台灣防空識別區的共機機種日趨多樣，去年十二月有十三種不同類型的共機擾台，包括各式戰鬥機、轟炸機、預警機與反潛機；去年四月的機種則多達廿種，為二○二三年單月擾台共機機種最多的月份。至於自二○二二年九月起獲報擾台的無人飛行載具（UAV）或無人機，在近幾個月來的擾台共機中佔九％。

中國外交部並未回應「新聞週刊」的置評要求。

分析家認為，共機擾台是中方為恐嚇所採取的「灰色地帶」行動，在無「動能戰」（Kinetic Warfare，美軍術語，指以飛彈等武器系統直接攻擊目標）的情況下對台施壓。華府智庫「德國馬歇爾基金會」印度太平洋研究主任葛來儀曾對新聞週刊表示，共機擾台的目的除了宣示主權，北京還欲藉此舉迫使台灣在共機每次入侵時緊急出動戰機，進而削弱台灣本就有限的武裝力量，腐蝕台灣人民對自衛能力的信心。

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