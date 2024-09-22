力挺基隆市長謝國樑 連勝文︰民進黨是「欲加之罪何患無辭」！

國民黨副主席連勝文今天批評，民進黨近日的罷免論述互相矛盾，他認為根本就是「欲罷之罪何患無辭」！（記者俞肇福攝）

2024/09/22 14:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨副主席連勝文今天（22日）率領黨籍立委黃建賓、高雄市議員李眉蓁、黃香菽和許采蓁到基隆，用行動力挺身陷罷免風暴的基隆市長謝國樑；連勝文說，民進黨在攻擊謝國樑時的論述互相打臉、自我矛盾，他認為根本就是「欲加之罪何患無辭」！呼籲基隆市民10月13日出來投不同意罷免票。

連勝文說，民進黨為了推動不符合公義的罷免，什麼屁話都講得出來，謝國樑施政滿意度已超過5成，市民10月13日若不出來投票，謝國樑就會被惡霸欺負，拜託市民一定要出來投票。

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公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免謝國樑，中選會宣布罷免案成立，10月13日投票。「固樑」和「拆樑」陣營在投票前積極動員催票。

黃香菽表示，今天北上挺謝國樑，主要目的就是要告訴基隆人，過去高雄推動罷免的公民團體「Wecare」，實質上是公民團體嗎？不是，就是民進黨所操控的一個團體而已。基隆也說是公民團體推霸免，但公民團體的人似乎跟民進黨關係非常深，所以不就是民進黨選輸不認輸嗎？拜託民眾站出來投下不同意罷免票，一起守護民主的價值。

李眉蓁說，高雄市長罷免成功後再來補選，市政要怎麼辦？她不希望基隆選出優秀市長，再來罷免他。民進黨不是非常尊重民主嗎？這次罷免非常沒有正當性，她們千里迢迢從高雄來基隆，就是覺得基隆跟高雄真的很像，希望基隆不要步上高雄的後塵。

許采蓁也質疑Wecare公民團體的角色，質問他們有care（關心）高雄嗎？大家都明白他們一點都不care高雄，為了罷免而生出來的團體，後面是誰在操控他們，相信大家都非常的清楚。

許采蓁表示，因為一場罷免案，市政就這樣子延宕了，民脂民膏全部花費在上面，真的替台灣人民感到非常不值。

謝國樑說，綠營努力攻擊他就是為了要催票，但綠營的論點卻都非常錯亂，縣市長只要有減債都是在改善財政，「只有基隆的謝國樑是不懂得怎麼花錢」，綠營批評他亂發青年電動機車，揚言要刪除相關預算，但民進黨基隆市議員的助理卻申請電動機車。

謝國樑表示，當綠營批評市公車頻拋錨，但前市府最後2年拋錨次數和頻率，比起在他任內第1年都來得高，這些邏輯錯亂的指控，純粹是為催出同意罷免票，他要在10月13日催出不同意罷免票，不只要開出高票，也要把大罷免潮在基隆就熄滅。

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