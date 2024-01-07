《南投》白米助弱遭指賄選 蔡培慧告游顥

民進黨南投縣第二選區立委候選人蔡培慧（左），與水里鄉長葉銘豐（中）、立委洪申翰（右）合體車掃。（記者劉濱銓攝）

2024/01/07 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣第二選區立委候選人蔡培慧，昨與立委洪申翰合體車掃，針對遭同選區國民黨候選人游顥指控，稱她媒合的白米助弱物資是賄選，甚至發傳單抹黑，已委託律師提告游顥「意圖使人不當選」，並反批游「作賊喊捉賊」；洪申翰除力挺蔡，也點出中國介選有史以來最嚴重，但國民黨竟用中國的髒手介選，沒資格當台灣的總統與立委。

傳單抹黑 提告游意圖使人不當選

游顥回應，蔡陣營假發放之名，行賄選之實，利用公益團體白米買票，因白米貼上立委蔡培慧的名字，不論公開或私下發放就是賄選。

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蔡培慧則駁斥，白米是公益單位捐贈，提供給社福團體幫助弱勢，純粹是公益捐贈並轉給弱勢民眾，痛批對手將單純的公益活動扭曲成選舉操作。

蔡培慧指出，游的不實指控反映他「作賊喊捉賊」，不僅發放印有他名字的廚餘桶涉嫌賄選，連團隊成員涉嫌揪團赴中接受落地招待，面對質疑也只會迴避，沒資格參與政治。

洪申翰說，中國屬意的人選就是國民黨，大力介選到底跟藍營有何對價關係？藍營應拿出政見願景，尤其這麼大的政黨，到選舉最後竟要依賴中國的髒手來選舉，會讓人看不起。

2024立委選舉

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