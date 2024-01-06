藍營批割稻尾 蔡培慧︰政績都可查

針對國民黨攻擊「割稻尾」、騙選票，民進黨蔡培慧反批對手游顥涉入賄選，對南投面臨的問題也不認真處理，才是詐團首腦。（記者劉濱銓攝）

2024/01/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投立委候選人游顥，昨抨擊對手民進黨蔡培慧，指控蔡在南投爭取建大醫院、處理垃圾問題，以及集集支線串聯高鐵等政績都是「割稻尾」騙票。蔡培慧回應，相關政績都有公文、紀錄可查，反酸游顥出奧步抹黑，且游當縣議員，也沒看過他有相關提案、質詢，根本就不認真，他才是最大的詐騙集團首腦。

反擊游顥涉賄選、中資介選

游顥昨在國民黨副主席連勝文陪同下召開記者會，指控蔡培慧是詐騙集團，因她所稱爭取彰基在南投設立大醫院、集集支線串聯彰化高鐵、爭取五萬噸垃圾打包等政績，都是過去南投縣政府，或是時任立委的縣長許淑華所爭取的建設，但蔡卻「割稻尾」、騙選票。

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蔡培慧則反擊，並反酸游顥才是最大的詐騙集團首腦，因游顥涉入賄選、中資介選，尤其競選團隊成員還被列為被告，這都已在司法調查，游顥應該和選民交代清楚。

指游當兩屆議員 未提案與質詢

蔡培慧強調，南投在交通、醫療、垃圾處理，已累積了廿年的問題，她在國會這九個月來，努力爭取各項建設經費、監督執行進度，對於游顥的奧步抹黑，她已多次提供會議紀錄與公文證明，南投鄉親都看在眼裡。

但游顥到了選舉才在蹭熱度，過去也沒看過他在兩屆議員任內，於縣議會有相關提案與質詢，甚至所提的政見，有些還是中央已經在進行的，這代表游顥不專業、不認真，也沒辦法勝任立法委員的職務。

2024立委選舉

南投立委候選人游顥（左），在國民黨副主席連勝文（右）陪同下召開記者會，指控對手民進黨蔡培慧「割稻尾」。（記者劉濱銓攝）

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