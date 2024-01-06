雷達站官兵盜賣軍機案 3人交保請回 檢抗告成功

檢方偵辦空軍雷達站官兵涉盜賣軍機案，聲押被駁回後提起抗告，高雄高分院裁定撤銷，發回重裁。（記者鮑建信攝）

2024/01/06 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍某雷達站官兵涉盜賣軍機予地下錢莊業者，橋頭地檢署懷疑錢莊遭中國滲透，聲押許姓負責人等四人被駁回，針對其中許男、黃女和胡姓士官三人提起抗告，高等法院高雄分院認為仍有部分案情未釐清，檢方舉證有理，發回地院重裁。

據了解，許姓業者在高雄經營地下錢莊，因業務關係認識不少軍人，疑被對岸情治單位滲透，趁機吸收急需用錢官兵以機密等級交換報酬。

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某空軍雷達站陳姓軍官、胡姓士官等人，透過黃姓女子與許男接觸後，涉嫌交付機密情資，收取數千元至數萬元不等酬勞。

去年底，橋頭地檢署指揮調查局國安站、高雄市調處等單位，兵分十多路，北、中、南大舉搜索，並自左營軍區等地帶回許男、黃女及胡姓士官、陳姓軍官等十餘人。

承辦檢察官開庭偵訊後，認為許男等四人觸犯貪污治罪條例等罪，涉案情節重大，關鍵證人未到案，並有串證、滅證之虞，聲請法院羈押禁見，其餘馮姓男子等人請回。法官開庭審理後，裁定陳、許、黃各十萬、廿萬、廿萬元交保，胡則請回。

檢方不服裁定，針對許男、黃女和胡姓士官三人提起抗告指出，黃女、許男、胡男坦言曾與未到案的關鍵被告黃男多次進行聯繫，查扣多支手機內，均發現許等人聯繫資訊遭刪除，許男更有敲擊數位設備及將錄影儲存硬碟丟至窗外排水溝舉措，認為有串證、滅證之虞，涉案情節重大。高雄高分院發回地院重新裁定。

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