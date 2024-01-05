（新北）林金結秀郭董聯名政見 吳琪銘批蹭聲量

2024/01/05 05:30

〔記者翁聿煌、闕敬倫、許倬勛、黃子暘／新北報導〕新北市立委第十選區（三峽、土城區）昨天舉行政見發表會，國民黨立委候選人林金結秀出鴻海創辦人郭台銘和他聯名簽署的六大政見，包含零至六歲國家養等，爭取「郭粉」的支持；林的競選對手、民進黨立委吳琪銘嘲諷說，郭董並未發聲支持或實際到場，這是「蹭郭董的聲量」。

國民黨主席朱立倫昨天陪同第十二選區（汐止等七個區）立委候選人廖先翔至汐止區秀豐市場拜票，朱說，新北市立委有十二席，是國民黨在立法院拚過半的重中之重，每一區都很關鍵，廖先翔這一席一定要拿下。

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尋求連任的第一選區（淡水、林口等區）國民黨立委洪孟楷昨天號召同黨八位市議員組成「九條好漢」，在泰山街頭聯合拜票；「台版柬埔寨」詐騙集團擄人案引發社會關注，國民黨第六選區（板橋西區）立委候選人林國春昨天陪同受害者李先生召開記者會，指控案發至今一年多，當初詐騙的臉書社團竟然還在，抨擊民進黨對網路詐騙案束手無策，「打詐國家隊」毫無作為。

羅明才︰拿15萬票就選市長

另外，第十一選區（大新店地區）的國民黨立委羅明才爭取八連任，他昨在政見發表會語出驚人，表示這次選舉若能拿到十五萬票，就要參選下屆新北市長；他事後表示，他的意思是「希望國民黨總統候選人侯友宜和他都能在大新店選區衝上十五萬票」，至於參選新北市長？他說，如果選民支持，他願意承擔。

曾柏瑜批吃碗裡看碗外

羅明才長期經營大新店選區，但競選對手、民進黨立委候選人曾柏瑜批評羅明才是依恃父親、黑道大哥羅福助的勢力庇蔭，才能在大新店地區稱霸廿八年，曾嘲諷羅「吃碗裡看碗外」，這無異是告訴選民，「連任立委只是跳板，上任後就準備放生大家！」

羅明才回應說，要選二○二六或二○三○的新北市長，他並沒有把話說死，並沒有「吃碗裡看碗外」的問題。

2024立委選舉

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