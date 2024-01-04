（桃園）選將活動中心放電影 里長也辦活動有意見

2024/01/04 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃家齊上個月廿七日以服務處名義，向桃園區公所租借所轄五中市民活動中心，讓桃園市第四選區立委候選人范綱祥辦電影欣賞會，未料手續完成後，當地中聖里長崔美瑛與中泰里長陳信棠卻表不滿，指活動中心應由里民優先使用，中泰里辦當天也有活動，屆時將號召里民到場；公所回應，中泰里租借場地公文比黃家齊晚了廿七分送到公所，黃擁有使用權，會儘量協調兩全其美的辦法。

公所︰先借有使用權 協調兩全其美

據悉，崔美瑛與陳信棠是桃園區母子檔里長，也是立委萬美玲樁腳，兩人在相關單位群組內反應相當激烈，黃家齊質疑是否與政治有關，活動中心理應對所有民眾開放，而不是看「顏色」租借；萬美玲否認介入此事，陳信棠則說，民眾借用活動中心須里辦蓋章後送公所核准，該活動最早是范綱祥競總申請，他認為不適合，後由黃家齊服務處申請，五中活動中心使用率高，若公所跳過里辦，屆時里長又辦活動，不就天下大亂？

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公所表示，依「桃園市市民活動中心管理要點」，區公所為活動中心管理單位，黃家齊送件時，電腦顯示五中活動中心元月六日下午一至五點無人租用，所以同意租借給黃，且黃以「議員服務處」名義發函，視同政府機關，不必經過里辦同意，黃也繳納租金八百元，而中泰里辦公室事後來文，要在元月六日上午十點到下午五點租借場地，兩者時間上有衝突。

公所說，「市民活動中心管理要點」不允許租借項目是採取表列方式，舉辦活動不在其中，包含議員牛煦庭、立委鄭運鵬都有租借活動中心辦活動情形，公所也都同意。

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