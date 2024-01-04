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邀63人赴中涉介選 統促黨2交保

統促黨中央委員林國信（右）被北檢諭令10萬元交保。（記者錢利忠攝）

統促黨中央委員林國信（右）被北檢諭令10萬元交保。（記者錢利忠攝）

2024/01/04 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕中華統一促進黨中央委員兼台粵交流協會理事長林國信，涉嫌接受中共廣東省梅州市人民政府等單位資助，組團邀六十三人赴中接受招待，為名列統促黨不分區立委第四名的該黨總裁張安樂拉票；台北地檢署指揮警方搜索該黨位於苗栗的據點，昨依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法，諭令林國信及該黨成員李維傑分別以十萬、五萬元交保。

北檢表示，去年十月九日至十五日，林、李二人涉受中共廣東省梅州市人民政府等單位指示，以九八○○元低價團費，邀該黨成員及親友共六十三人赴廣東，食宿及交通全由中方招待，中方台辦人員還於晚會中發表「兩岸一家親」、「反台獨」等促統言論。

檢方指出，李男返台後於該旅遊團的微信群組中，請團員將政黨票投給統促黨、將張安樂送進立法院，檢方接獲境外勢力介選情資，於本月二日指揮刑事警察局及雙北、台中、台南、嘉縣、苗縣警局，共約談廿六人，訊後認定林、李二人罪嫌重大，諭令交保，其餘被告請回。

昨天凌晨二時許，林國信辦完交保手續後，同被檢警約談並獲請回的陳姓親信，一度與在場拍攝的電視台攝影記者起衝突，陳男為阻擋媒體拍攝林國信，朝攝影機出拳，險爆肢體衝突。

林國信非初次涉介選案，去年十二月廿七日，台南地檢署獲報林涉接受中國廣東省茂名市委會統戰部資助，假借投資及旅遊名義誘國人赴中，另涉嫌利用中資，資助代表統促黨角逐本次台南市第一選區立委的女兒林芳竹競選，林國信上月已被南檢諭令十萬元交保。

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